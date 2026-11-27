Územní plán Slaného na Kladensku neumožňuje budování solárního parku podle plánů společnosti Puretech Energy, potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS). Zamítl kasační stížnost firmy proti verdiktu Krajského soudu v Ostravě, který zrušil povolení stavby. Záměrem se musí znovu zabývat ministerstvo průmyslu a obchodu, bude však vázané právním názorem správních soudů. Verdikt je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
"Rozsudek má význam výrazně přesahující hranice Slaného, jelikož je aplikovatelný i na podobné energetické projekty. NSS odmítl argumentaci investora i ministerstva průmyslu a obchodu, podle níž by energetické stavby realizované ve veřejném zájmu měly mít při posuzování souladu s územním plánem zvláštní postavení," napsal ČTK zastupitel města Jiří Baňka (Lepší Slaný), který je zároveň spoluautorem petice proti výstavbě Solárního parku Slaný.
Investor plánoval vybudovat elektrárnu na 60 hektarech v nezastavěném území mezi Slaným a jeho místními částmi Dolín, Želevčice a Otruby. Odpůrci záměru upozorňovali na to, že umístění rozsáhlého energetického areálu na orné půdě je v rozporu s podmínkami územního plánu. Dopravní a energetický stavební úřad v roce 2024 záměr povolil, ministerstvo rozhodnutí potvrdilo. Po zásahu správních soudů ale bude ministerstvo rozhodovat znovu.
Územní plán na orné půdě připouští jen "nezbytnou technickou infrastrukturu". Jako nepřípustné označuje "jakékoliv jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití". Podle NSS i taková obecná "zbytková klauzule" splňuje zákonný požadavek na výslovné vyloučení stavby.
"Jestliže územní plán jako podmíněně přípustné využití daného území výslovně uvádí nezbytnou technickou infrastrukturu, je nutno dovodit, že umístění jiné než nezbytné technické infrastruktury, jakou představuje i nyní posuzovaný stavební záměr, územní plán nepřipouští. Povolovaný záměr lze tedy dle regulace obsažené v územním plánu zcela jednoznačně označit za nepřípustný," stojí v rozhodnutí NSS.
"Nejsme odpůrci obnovitelných zdrojů. Dva a půl roku jsme bojovali proti tomu, aby developeři a úřady prolamovali pravidla, která mají chránit obce, krajinu a lidi, kteří v ní žijí. Rozsudek NSS vnímám především jako vítězství právního státu. Územní plán města budeme před pokusy o jeho obcházení a kreativní právní výklady bránit i nadále," uvedl Baňka v tiskové zprávě.
Společnost Puretech Energy v kasační stížnosti namítala, že elektrárna je ze zákona stavbou ve veřejném zájmu, a územní plán ji proto nemohl zakázat jen obecnou zbytkovou klauzulí bez řádného poměření s jiným veřejným zájmem. Krajskému soudu dále vytýkala, že se nevypořádal s jejími argumenty.
Zastupitelé Slaného v době, kdy měl solární park platné povolení, schválili se společností smlouvu, podle které mělo město získat od investora peníze i elektřinu. Investor měl také na své náklady vybudovat stezku se zelení.