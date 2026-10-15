Šlapanice a Židlochovice na Brněnsku povedou stejní starostové čtvrté období

Ve Šlapanicích a Židlochovicích, dvou menších městech na Brněnsku, budou již čtvrté volební období ve funkci titíž starostové. V osmitisícových Šlapanicích vyhrály Čisté Šlapanice s Michaelou Trněnou, které získaly 47,23 procenta hlasů a devět mandátů ze 17. Židlochovice s 3700 obyvateli dál povede Jan Vitula, který s uskupením Vaše Židlochovice získal dokonce 64,65 procenta hlasů a deset míst v zastupitelstvu z 15. Zatímco Trněná bude hledat i přes většinu v zastupitelstvu koaličního partnera, Vaše Židlochovice budou město řídit bez partnerů, řekli oba ČTK.
Čisté Šlapanice uspěly poprvé v roce 2014 jako hlas proti zástavbě velké části katastru logistickými a průmyslovými halami, které zde chtěla postavit společnost CTP. V minulém období spolupracovaly s hnutím Nezávislí92, které v letošních volbách získalo jednoho zastupitele stejně jako před čtyřmi lety. "Určitě budou jedněmi z oslovených. Jednáme i s dalšími. Je lepší mít víc názorů a hlasů," řekla Trněná. Dodala, že letos byla předvolební atmosféra ve městě klidnější než v dřívějších letech.
V dalších čtyřech letech jsou podle ní před městem dva velké projekty. Jedním z nich je přírodní biotop určený pro rekreaci. Vzniknout má na místě současného pole mezi nádražím a Říčkou. "Už jsme vykoupili první pozemky a nyní nás čekají další kroky," řekla Trněná. Druhým úkolem je řešení parkování pro obyvatele. "Pálí nás to jako ostatní města. Máme plán na budování odstavných parkovacích ploch," řekla Trněná.
V Židlochovicích budou pokračovat ve stavbě obecního bydlení, plánují přestavbu fotbalového stadionu a přístavbu základní školy. "U stadionu jsou volné plochy, takže bychom chtěli, aby se tu daly hrát i další sporty. Mohly by zde být tenisové kurty, také cvičiště pro hasiče. Nicméně tento projekt je hodně vázaný na dotaci. Pro školu už máme dotaci sehnanou," uvedl Vitula. Škola v Židlochovicích je podle něj jednou z největších v kraji a brzy bude mít přes 1000 žáků. "Chceme přistavět pavilon se třemi učebnami a s velkou polytechnickou učebnou, něco na pomezí robotiky a dílen, aby si děti mohly leccos vyzkoušet. Myslím, že v budoucnu budou mít menší školy problémy a děti se budou pravděpodobně koncentrovat do větších škol," řekl starosta.
Ve spolupráci s okolními obcemi chce pokračovat v revitalizacích toků. "Ve vazbě na současná sucha to považuji za velmi podstatnou věc. Ze stejného důvodu pracujeme i na posílení vodojemu, který zásobuje zhruba 20.000 lidí," řekl Vitula.
V Židlochovicích vedl poměrně agresivní kampaň David Hořava, který vytvořil uskupení Lepší Židlochovice. Do zastupitelstva se však nedostal. "Nicméně předpokládám, že různé útoky neustanou a asi se tomu budeme bránit. Pan Hořava už dostal předžalobní výzvu kvůli poškození dobrého jména obce," uvedl Vitula.