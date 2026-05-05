Slavkov u Brna má novou stálou expozici s tématem napoleonských válek

Slavkov u Brna na Vyškovsku má novou stálou expozici s názvem Slavkov a Evropa v období napoleonských válek. Je v bývalých zámeckých konírnách, pro veřejnost se otevře ve středu. V expozici jsou i unikátní exponáty, které francouzský císař a vojevůdce Napoleon Bonaparte používal, například jeho cestovní necesér. Jejich historická hodnota je nevyčíslitelná, řekl ČTK historik zámku Martin Rája, který se na vzniku expozice podílel. Náklady na vznik expozice byly zhruba 45 milionů korun.
Expozice propojuje autentické historické předměty s moderními technologiemi. Díky spolupráci s Fondation Napoléon jsou ve Slavkově poprvé v Česku vystaveny originály spojené s osobou Napoleona. Unikátem je například jeho osobní šavle nebo cestovní necesér, který francouzský císař použil podle Ráji ráno před bitvou u Slavkova. Nesesér je pouzdro pro uložení kosmetiky či předmětů na hygienu.
"Podobně významná zápůjčka je možná pouze na šest měsíců, ale podařilo se nám ji prodloužit až do začátku prosince. Historická hodnota těchto exponátů je nevyčíslitelná. A řekněme pojistná ceny se pohybuje ve vyšších milionech," uvedl Rája.
Vystaven je například i originál obrazu Setkání u spáleného mlýna. Dominantou expozice je velkoformátový model bitvy u Slavkova, součástí jsou i interaktivní prvky využívající umělou inteligenci. Tu autoři využili k rozmluvení obrazu Napoleona, návštěvník si tak může promluvit přímo s císařem. Zpravodaj ČTK se Napoleona zeptal, proč prohrál bitvu u Waterloo. Napoleon odpověděl, že na vině bylo počasí a neschopnost jeho lidí.
Na vzniku expozice se podíleli přední odborníci ve svých oborech. Architektonické řešení připravil Ateliér Štěpán a expozici zajistila společnost Capacity Expo, která má zkušenosti s projekty například pro pražské Národní muzeum.
Expozice bude otevřená denně od 09:00 do 17:00. Základní vstupné činí 250 korun, snížené vstupné pro děti, studenty, seniory a držitele průkazu ZTP+P je 180 korun.