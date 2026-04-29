Slavkov u Brna otevře novou stálou expozici s tématem napoleonských válek

Novou stálou expozici s názvem Slavkov a Evropa v období napoleonských válek otevře město Slavkov u Brna na Vyškovsku 6. května. Je v prostorách bývalých zámeckých koníren, náklady na její vznik dosáhly zhruba 45 milionů korun. Na webu města o tom informovala mluvčí radnice Veronika Slámová.
Expozice podle mluvčí propojuje autentické historické předměty mimořádné hodnoty s moderními technologiemi. "Díky spolupráci s Fondation Napoléon budou ve Slavkově vůbec poprvé v České republice vystaveny originály spojené přímo s osobou Napoleona Bonaparta. Unikátem je například jeho osobní šavle nebo necesér, který poprvé použil před bitvou u Slavkova. Vystaven bude také originál obrazu Setkání u spáleného mlýna," popsala.
Dominantou expozice bude velkoformátový model bitvy u Slavkova, součástí budou i interaktivní prvky včetně využití umělé inteligence. "Expozice zároveň připomíná i významnou historii našeho města spojenou s rodem Kouniců. Návštěvníci uvidí také interaktivní model Slavkova v podobě z roku 1805," uvedla Slámová.
Na vzniku expozice se podíleli přední odborníci ve svých oborech. Tým historiků vedl Martin Rája ze zámku Slavkov, architektonické řešení připravil Ateliér Štěpán a expozici zajistila společnost Capacity Expo, která má zkušenosti s projekty například pro Národní muzeum.
Expozice bude otevřená denně od 09:00 do 17:00. Základní vstupné činí 250 korun, snížené vstupné pro děti, studenty, seniory a držitele průkazu ZTP+P je 180 korun.