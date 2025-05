Slavný renesanční dům v centru Hustopečí na víkend ožije

Na první pohled zaujme svou architekturou, patří totiž mezi nejkrásnější renesanční budovy na centrálním Dukelském náměstí v Hustopečích. Dům číslo 27 se ale pyšní i zajímavou historií. Obývala ho grafička a umělecká tiskařka Věra Nohelová.

Nejen o jejím životě, ale i minulosti a budoucnosti domu se mohou lidé poučit přímo v jeho prostorách už tento víkend. Výjimečná akce, která láká na workshopy, divadlo nebo třeba koncert písničkářky Katarzia, nabídne také odpovědi na otázky, kdo byla Věra Nohelová, co s domem bude, co by v něm mohlo být a co by se v něm dalo zažívat.

Za akcí Víkend v domě Věry Nohelové stojí architektka Barbara Jung.

PROGRAM:

**SOBOTA 24. května**

10.00 - 18.00 market lokálních tvůrců

10.00 - 20.00 gastro zóna (dobroty od Bistra KUBERG a víno od kamarádů vinařů)10.30 tvořivá dětská dílnička

11.00 zpívání s Neochotníky / workshop

12.30 komentovaná prohlídka Domu Nohelových

13.45 oficiální zahájení akce

14.00 Co může Dům Věry Nohelové přinést Hustopečím / diskuze

18.00 divadlo, soubor Neochotníci z Hustopečí



**NEDĚLE 25. května**

10.00 - 18.00 market lokálních tvůrců

10.00 - 18.00 gastro zóna (dobroty od Bistra KUBERG a víno od kamarádů vinařů)

9.00 jógová lekce / Aneta Pavliňáková

11.00 tvořivá dětská dílnička

11.00 Rozhovor Ester Geislerové a Ladislava Krapka: Cesta z hustopečského gymplu k prknům, co znamenají svět

13.00 KATARZIA / koncert v Domě U Synků /

15.00 komentovaná prohlídka Domu Nohelových

16.00 floristický workshop / Lucija Decor /