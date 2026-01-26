Vlastimil Vajdák nebude od února už jen šéfem Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a specializovaného Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie, které vede od loňského dubna, ale nově i šéfem Fakultní nemocnice Brno (FN Brno). Rozhodl o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
Vojtěch nachystal změny ve vedení nemocnic. V Praze i v Brně mají nové šéfy
Vojtěch společně s Vajdákem ujišťuje, že pro pacienty se nic zásadního nezmění. Rozsah, kvalita i dostupnost péče zůstávají, nicméně její poskytování má být nově přehlednější a lépe organizované. „Každá z institucí si i nadále zachovává svou právní, ekonomickou a odbornou samostatnost,“ tvrdí Vajdák, kterého do čela svaté Anny jmenoval Vojtěch už v roce 2019.
Ani končící šéf FN Brno Ivo Rovný se nedomnívá, že by změna měla klíčový dopad na lidi. „To je v rukou zdravotnického personálu, který je do značné míry nezávislý na tom, kdo nemocnici vede. Ale v dlouhodobějším horizontu může samozřejmě docházet třeba k odlivu zaměstnanců, kteří by nevnímali nastolené změny jako pozitivní,“ podotkl Rovný.
Vojtěch sloučení řízení nemocnic bere coby potřebný krok, který má především posílit kvalitu a dostupnost péče pro pacienty. „Jde o logické zastřešení v rámci celého regionu, které přinese lepší koordinaci služeb, efektivnější hospodaření a dlouhodobé plánování investic,“ poznamenal ministr.
Brněnské nemocnice v číslech
Ve Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici u svaté Anny pracuje dohromady přibližně 10 tisíc zaměstnanců. Tamní lékaři provedou ročně více než dva miliony ambulantních vyšetření. Společně obě zařízení disponují zhruba 2 500 lůžek, každý rok hospitalizují 100 tisíc pacientů, lidé v nich podstoupí 50 tisíc operací.
Pokusy o sloučení dvou největších brněnských špitálů se objevovaly už v minulosti. Například v roce 2013, kdy oběma zařízením dočasně šéfoval Roman Kraus, s nímž na kroku spolupracoval i Rovný. Proces byl v té době už značně rozpracovaný, o spojení tehdy usiloval resort zdravotnictví vedený Leošem Hegerem (TOP 09). Obdobná snaha se řešila i za jednoho z předchůdců, Tomáš Julínek (ODS) hodlal sloučit do holdingu dokonce všech pět brněnských špitálů.
Podle Vajdáka je sjednocení řízení špitálů příležitostí, jak zlepšit podmínky poskytované péče. „Z dosavadních zkušeností vím, že jednotné vedení zdravotnických zařízení v jednom regionu přináší stabilitu, zvyšuje efektivitu provozu, pomáhá snižovat náklady a umožňuje lépe plánovat investice i dlouhodobý rozvoj nemocnic,“ prohlásil ekonom a manažer Vajdák.
Ministr odvolal ředitele bez debaty
S končícím ředitelem Rovným se Vojtěch sešel až dnes a na schůzce mu oznámil, že slučuje řízení špitálů a on tak kvůli změně končí na ředitelském postu. „Řekl mi, že jde o jeho manažerské rozhodnutí,“ sdělil Rovný s tím, že dříve s ministrem záležitost neprobíral a neměl možnost se do debaty zapojit.
Naším úkolem není poskytovat základní péči, říká šéf fakultní nemocnice
„Je to pro mě obrovské zklamání, ale s touto variantou jsem trošku počítal,“ poukázal na fakt, že se o změně v čele špitálu poslední dobou v kuloárech mluvilo. Ve vedení nemocnice skončí úplně, dál hodlá působit jen jako chirurg.
Spojení obřích špitálů však považuje za správný krok. „Byl jsem u toho, když se měly slučovat už před mnoha lety. A je škoda, že se už tenkrát proces nepodařilo dokončit. Slučování ale musí být dostatečně komunikované a připravené, což v tomto případě není,“ míní Rovný.
Potřebný krok, souhlasí experti
Jednotné řízení nemocnic spadajících pod resort zdravotnictví dává smysl i podle exministra Vlastimila Válka (TOP 09), který působí ve FN Brno na radiologické klinice.
„Je to něco, co se řešilo už v minulosti. Bylo by však špatně, pokud by změny byly pouze účelové. Tedy aby se ministr Vojtěch jen zbavil ředitele Rovného, protože on stejně jako pan Vajdák vzešel z výběrového řízení a je úspěšným manažerem,“ řekl Válek s tím, že on osobně by ke třem špitálům šéfovsky přidal i Masarykův onkologický ústav.
Brněnská zastupitelka pro zdravotnictví a lékařka FN Brno Dagmar Seidlová (TOP 09) věří, že se pro pacienty nic nezmění. „Pokud něco, bude to na rozhodnutí ředitele až po důkladné analýze, která tomu musí předcházet. Pak případně přichází v úvahu, že by se některé obory slučovaly nebo přesouvaly do jedné nemocnice na jedno pracoviště. Jako vedení Brna s aktuálním postupem ministerstva nemáme problém, když nebude mít dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče, což by podle mě nemělo nastat,“ shrnula Seidlová.