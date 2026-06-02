Kousalo je spodní prádlo, tak začali šít vlastní. Jejich boxerky zářily v Survivoru

  5:12aktualizováno  5:12
Sledovat Metro na Googlu
Spodní prádlo je podle nich nejdůležitější vrstva oblečení a na trhu jim kvalitní a hlavně lokální kousky chyběly. Tak je začali vytvářet sami na jižní Moravě. Manželé Dominika a Karel Sloukovi spojili síly s marketérem Davidem Abrahamem a před pár lety založili značku Nebe, která roste a získává na oblibě.
Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z...

Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z hlediska jemnosti, odvádění vlhkosti a pocitu na kůži drtivě poráží bavlnu. | foto: firma Nebe

Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z...
Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z...
Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z...
Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z...
16 fotografií

„Látku nám upletou v Brně a samotné šití se děje v naší dílně v Lipovci v srdci Moravského krasu,“ přibližuje Slouka.

Dnes žijí v Olomouci, ale právě z vesnice na Blanensku pod vysílačem Kojál pocházejí. „Rodinné zázemí v obci nám umožnilo dílnu zařídit po svém a bez obřích nákladů na nájem ve městě,“ vysvětluje podnikatel volbu lokality.

Šití v Číně je pro ně tabu. Vsadili na české švadleny a dnes slaví úspěch

Nyní přidávají ještě druhou v Prostějově. „Je to pro nás srdcovka, protože se historicky jedná o hlavní město českého textilu,“ podotýká Slouka s odkazem na slavný oděvní podnik OP Prostějov.

Frustrace z drahého značkového prádla, které „člověka už v poledne začne škrtit a kousat, přitom do večera je ještě daleko“, přimělo Sloukovy a Abrahama jednat. V roce 2023 začaly vznikat první designy jejich výrobků a v tom následujícím je majitelé firmy testovali. Loni spustili e-shop s poetickým názvem Zažij nebe, který má symbolizovat klid a volnost, a odstartovali prodej „naostro“.

Sebevražda? Jít proti proudu se vyplatilo

Nejvíc zboží se prodá právě online. „Víme ale, že si zákazníci chtějí materiál nejdřív osahat, proto jsme fyzicky dostupní i ve vybraných prodejnách sítě Place Store,“ upozorňuje Slouka. Lidé tak najdou zboží v obchodech například v Praze, Brně nebo v Olomouci.

Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z hlediska jemnosti, odvádění vlhkosti a pocitu na kůži drtivě poráží bavlnu.
Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z hlediska jemnosti, odvádění vlhkosti a pocitu na kůži drtivě poráží bavlnu.
Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z hlediska jemnosti, odvádění vlhkosti a pocitu na kůži drtivě poráží bavlnu. Na snímku zleva manželé Karel a Dominika Sloukovi a marketér David Abraham.
Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z hlediska jemnosti, odvádění vlhkosti a pocitu na kůži drtivě poráží bavlnu.
16 fotografií

„Když jsme začínali, všichni nám říkali, že vyrábět vše na vlastní pěst v Česku místo zadávání produkce do Asie je sebevražda,“ vzpomíná podnikatel. Jít proti proudu se jim ale prý vyplatilo.

Látky šijí a barví v rodinné pletárně v Brně. „Každý centimetr nám tak projde rukama,“ pochvaluje si spolumajitel firmy s tím, že díky tomu mají nad procesem výroby kontrolu. „Zpětně bych neměnil vůbec nic. Od začátku jsme věděli, že tohle je naše cesta,“ prohlašuje.

I když na začátku netušili, jak neuvěřitelně složitá textilní výroba je, nakonec se s tímto úkolem popasovali od A do Z. „Každé zpoždění u dodavatele vám zboří celý plán. Je to velká škola trpělivosti a pokory k řemeslu,“ přidává Slouka i ne úplně pozitivní zkušenosti – zkrátka někdy musí čelit překážkám. Při čtení pozitivních recenzí si ale prý říká, že veškeré úsilí stálo za to.

Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z...
Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z...

Zároveň podnikání zásadně změnilo soužití manželů Sloukových. Vyhovuje jim práci a rodinný život v podstatě neoddělovat. „Projektem žijeme, je zkrátka nedílnou součástí téměř každého našeho dne,“ odhaluje tvůrce spodního prádla. „Jako partnery nás to ale neuvěřitelně spojilo. Zjistili jsme, že se v týmu skvěle doplňujeme a máme k sobě obrovský respekt. Víme, že když jeden nemůže, druhý zabere.“

Neplánovaná reklama

A v čem tkví kouzlo jejich produktů? „Naším svatým grálem je bambusová viskóza,“ vyzdvihuje podnikatel s tím, že materiál z dřevitých stébel má řadu benefitů. Z hlediska jemnosti, odvádění vlhkosti a pocitu na kůži prý bavlnu drtivě poráží. Jejich textil navíc získal nejvyšší potvrzení zdravotní nezávadnosti. „Kdo tohle zažije, nic jiného už nechce,“ usmívá se.

Na první příčce prodejnosti se drží boxerky Zeus, které se osvědčily jednomu z účastníků v loňské sérii reality show Survivor. „Žádná domluvená reklama to nebyla, prostě si je náš zákazník sbalil jako svůj oblíbený kousek na přežití. Měli jsme z toho v týmu obrovskou radost,“ vzpomíná se smíchem Slouka.

Vyrábí oblečení z mléka. Dotek bývá rozhodující, říká podnikatelka z Krkonoš

Růžové spodky Michala Skalického v soutěži zaujaly některé diváky natolik, že to byla pro firmu dobrá reklama. Lidé je samostatně pořídí za 600 korun, při nákupu více kusů se cena za jedny snižuje.

U žen zase největší úspěch sklízí podprsenky a tanga. Kalhotky na webu stojí kolem čtyř stovek, cena vrchní části spodního prádla se pohybuje od 800 po 1 100 korun. Značka nabízí různá barevná provedení a střihy.

„V roce 2025 jsme vystřelili z nuly na obrat 13 milionů korun a prodali 30 tisíc kusů prádla,“ vyčísluje Slouka. Cílem pro letošek je trend růstu udržet a připravit úspěšnou expanzi do zahraničí. „Naší prioritou zůstává spodní prádlo. Chystáme nové kolekce,“ poodhaluje plány do budoucna.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Kdo to koupí? Panelák se dál „rozevírá“, lidé prchají z bezcenných bytů

Panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově (květen 2026)

Čtyřpatrový panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově, který loni v létě kvůli narušené statice museli opustit jeho obyvatelé, se bourat nemusí. Podle chomutovského magistrátu se dá opravit....

2. června 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Žák, který předloni vyskočil instruktorovi z větroně a zemřel, byl pod vlivem pervitinu

Na letišti Slaný vyskočil žák instruktorovi z větroně. (8. září 2024)

Devatenáctiletý pilot, který předloni při výcvikovém letu s instruktorem vyskočil u Slaného z větroně, byl pod vlivem pervitinu. Vyplývá to ze závěrečné zprávy Ústavu pro odborné zjišťování příčin...

2. června 2026  6:32

Katovická aglomerace řeší vznik superměsta, v sousedním Ostravsku zatím vyčkají

Panorama polských Katovic, které by se mohly stát centrem slezského superměsta....

Vznik superměsta v rámci katovické aglomerace řeší už několik let v Polsku. Hornoslezsko-zagłębiowská metropole kolem Katovic už dnes sdružuje 41 měst a obcí s více než dvěma miliony obyvatel a...

2. června 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Pánové, zbystřete! Češi mění styl dovolené a otěže rozhodování přebírají ženy

Žádné nervy a než nepočítaně zážitků, to raději jeden a pořádný. To je ta pravá...

Rodinná dovolená se mění. Češi při výběru neřeší jen cenu nebo destinaci, ale hlavně pohodlí, klid a jistotu, že během týdne u moře nebudou muset nic složitě organizovat. Cestovní kanceláře mluví o...

2. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kousalo je spodní prádlo, tak začali šít vlastní. Jejich boxerky zářily v Survivoru

Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z...

Spodní prádlo je podle nich nejdůležitější vrstva oblečení a na trhu jim kvalitní a hlavně lokální kousky chyběly. Tak je začali vytvářet sami na jižní Moravě. Manželé Dominika a Karel Sloukovi...

2. června 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Prezident Petr Pavel s manželkou zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem...

2. června 2026,  aktualizováno 

Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně zastavil nález podezřelého předmětu

ilustrační snímek

Dopravu kolem Mendlova náměstí dnes odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Na místě zasahovali pyrotechnici, kteří zjistili, že předmět...

1. června 2026  20:40,  aktualizováno  20:40

Muž, který předloni u Slaného skočil z větroně, byl pod vlivem pervitinu

ilustrační snímek

Devatenáctiletý pilot, který předloni při výcvikovém letu s instruktorem vyskočil u Slaného z větroně, byl pod vlivem pervitinu. Vyplývá to ze závěrečné zprávy...

1. června 2026  20:17,  aktualizováno  20:17

Řidič v centru Prahy narazil do zaparkovaných aut a utekl. Zablokoval i tramvaje

Mezi zastávkami Náměstí Míru a I.P. Pavlova naboural řidič do zaparkovaných...

Pražští kriminalisté pátrají po řidiči automobilu, který dnes na Jugoslávské ulici narazil do třech dalších vozidel. Dotyčný následně z místa utekl, srážka se obešla bez zranění, konstatoval mluvčí...

1. června 2026  21:42

Policie na Karlovarsku hledá 16letou dívku z dětského domova

Policie na Karlovarsku hledĂˇ 16letou dĂ­vku z dÄ›tskĂ©ho domova

Policisté na Karlovarsku pátrají po 16leté Vanesse Elizeusové, která v neděli odešla z dětského domova v Dalovicích u Karlových Varů a dosud se nevrátila....

1. června 2026  19:26,  aktualizováno  19:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Příbramské divadlo uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare

ilustrační snímek

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare. V režii Milana Schejbala se v hlavních rolích představí Filip...

1. června 2026  19:07,  aktualizováno  19:07

Copak to jde za panáky? Záchranáři testovali nové nafukovací obleky

Institut ochrany obyvatelstva v úterý 26. května uskutečnil 6. ročník...

Na podivnou skupinu postav ve žlutých a bílých nafukovacích oblecích mohli narazit v minulých dnech turisté v lesích kolem Ralska. Ochranné obleky tady testoval Institut ochrany obyvatelstva. A...

1. června 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.