Brno chystá nezvyklou směnu. Pozemky, které potřebuje, vymění za městský byt

„Statutární město Brno pozemky žadatelky potřebuje a žadatelka situaci vyhodnotila tak, že do budoucna potřebuje zajistit bydlení pro své děti. Z tohoto důvodu požádala o možnost směny pozemků za bytovou jednotku ve vlastnictví statutárního města Brna,“ stojí v důvodové zprávě k materiálu, který v úterý projednají brněnští zastupitelé.
Pozemky mají bezmála 2 500 metrů čtverečních a kromě části velkého městského okruhu s názvem Ostravská radiála a napojení na tamní silnice mimoúrovňovými křižovatkami vede kolem parcel Sabiny Jurečkové z Nebovid na Brněnsku také dnes nevyužívaná železniční vlečka do areálu spalovny. Tu chce ale město za 30 milionů korun obnovit.
Vedení Brna s návrhem směny souhlasilo, nechalo vypracovat znalecký posudek na zahrádky i byt. Znalec nakonec došel k sumě 6,5 milionu korun za pozemky, byt o rozloze zhruba 57 metrů čtverečních má podle posudku hodnotu o necelých 400 tisíc korun vyšší. Tuto částku žena doplatí.
„S ohledem na potřebu pozemků ve vlastnictví žadatelky a s ohledem na odsouhlasení navržených podmínek Majetkový odbor Magistrátu města Brna doporučuje schválit směnu,“ stojí dále v materiálu.
Prvotní záměr už bez jakýchkoliv dotazů zastupitelé napříč všemi stranami v brněnském zastupitelstvu schválili letos v březnu, v úterý se řeší konkrétní znění smlouvy.