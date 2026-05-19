Brno chystá nezvyklou směnu. Pozemky, které potřebuje, vymění za městský byt

Marek Osouch
  5:02aktualizováno  5:02
K neobvyklé směně se schyluje v Brně, kde majitelka pásů pozemků, které pronajímá zahrádkářům, získá do svého majetku aktuálně městský byt. Město a stát podle materiálu, který v úterý projednají brněnští zastupitelé, soukromé parcely potřebuje ke stavbě další části velkého městského okruhu poblíž brněnské spalovny.

„Statutární město Brno pozemky žadatelky potřebuje a žadatelka situaci vyhodnotila tak, že do budoucna potřebuje zajistit bydlení pro své děti. Z tohoto důvodu požádala o možnost směny pozemků za bytovou jednotku ve vlastnictví statutárního města Brna,“ stojí v důvodové zprávě k materiálu, který v úterý projednají brněnští zastupitelé.

Nová část velkého městského okruhu, která vznikne na Jedovnické ulici. Pohled na napojení na stávající výpadovku na dálnici D1, Ostravskou ulici. To bude nově mimoúrovňové s oválným objezdem.
Pohled z Ostravské ulice ze směru z Brna na napojení nové části plánovaného velkého městského okruhu. Po levé straně opět vidět spalovna.
Nová silnice po mimoúrovňovém křížení s Ostravskou bude pokračovat dál na jih směrem ke křížení dálnic D1 a D2, kde se napojí.
Nová část velkého městského okruhu, která vznikne na Jedovnické ulici. Pohled ze směru od plánovaného tunelu pod sídlištěm na Vinohradech. Po levé straně spalovna.
5 fotografií

Pozemky mají bezmála 2 500 metrů čtverečních a kromě části velkého městského okruhu s názvem Ostravská radiála a napojení na tamní silnice mimoúrovňovými křižovatkami vede kolem parcel Sabiny Jurečkové z Nebovid na Brněnsku také dnes nevyužívaná železniční vlečka do areálu spalovny. Tu chce ale město za 30 milionů korun obnovit.

Vedení Brna s návrhem směny souhlasilo, nechalo vypracovat znalecký posudek na zahrádky i byt. Znalec nakonec došel k sumě 6,5 milionu korun za pozemky, byt o rozloze zhruba 57 metrů čtverečních má podle posudku hodnotu o necelých 400 tisíc korun vyšší. Tuto částku žena doplatí.

„S ohledem na potřebu pozemků ve vlastnictví žadatelky a s ohledem na odsouhlasení navržených podmínek Majetkový odbor Magistrátu města Brna doporučuje schválit směnu,“ stojí dále v materiálu.

Prvotní záměr už bez jakýchkoliv dotazů zastupitelé napříč všemi stranami v brněnském zastupitelstvu schválili letos v březnu, v úterý se řeší konkrétní znění smlouvy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Punisher v MCU. Antihrdina s tváří Jona Bernthala míří do kina ve filmu Spider-Man

seriál The Punisher

Než komiksový antihrdina dorazí v celovečeráku - čtvrtém Spider-Manovi - servíruje Marvel fanouškům středometrážní speciál s podtitulem Poslední zúčtování. Fanservis v něm jede na plné obrátky. Jak...

19. května 2026  8:15

Tragédie u Chebu. Kamionu se při střetu s dodávkou odtrhla kabina, jeden mrtvý

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická nehoda. Zemřel řidič...

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická dopravní nehoda. Střetl se tam kamion s vozidlem údržby. Kabina kamionu se při nehodě odtrhla, uvedli hasiči. Jeden člověk zemřel. Silnice z...

18. května 2026  9:22,  aktualizováno  19. 5. 8:06

Na D4 spadlo v noci osobní auto z dálničního mostu, řidič zemřel

ilustrační snímek

Při havárii osobního auta na dálnici D4 u Staré Huti na Příbramsku zemřel v noci na dnešek jeho řidič. Auto spadlo z dálničního mostu, o nehodě informoval policejní mluvčí Pavel Truxa.

19. května 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Kritické sucho. Zemědělcům škodí klesající výkupní ceny a drahá nafta

Žně 2025 v Bravanticích na Novojičínsku komplikuje počasí. Zemědělci - jako i...

Zemědělci v Moravskoslezském kraji sčítají škody po extrémně suchém podzimu, zimě i jaru. Očekávají propad výnosů až o třetinu. Extrémní nedostatek vody v půdě, který zapříčinila historicky nejslabší...

19. května 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Exteriéry natáčí filmaři v Parku Na Pláni vůbec poprvé, ale není divu, když jde v něm všechno co potřebují pro svou práci.

vydáno 19. května 2026  7:17

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 19. května 2026  7:17

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 19. května 2026  7:15

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 19. května 2026  7:15

5. den na MS v hokeji 2026: Roli favorita se dnes pokusí potvrdit Slovensko

Mistrovství světa hokejistů, skupina B, Itálie - Slovensko, 17. května 2026,...

Pátý hrací den Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 nabídne v úterý 19. května další čtyři zápasy základních skupin. Do akce půjdou týmy bojující o důležité body směrem k postupu do čtvrtfinále,...

19. května 2026  7:15

OBRAZEM: Litvínov je jako po bombardování. Stavbu trati ovlivnilo i mraveniště

Modernizace tramvajové trati v Litvínově. (květen 2026)

Část centra Litvínova aktuálně vypadá, když to řekneme lehce nadneseně, jako po válečném náletu. Ve městě před několika týdny odstartovala akce za stovky milionů – modernizace tramvajové trati. Zatím...

19. května 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Živě: Konference Czech Investment Forum v rámci Czech Semicon Days 2026

19. května 2026  6:15

(Ne)jen česká bublina tvrdě drtí Prsteny moci. Drahá fantasy od Amazonu sklízí kritiku

Snímek ze seriálu Pán prstenů: Prsteny moci

Prsteny moci jsou mizerná adaptace Druhého věku J.R. R. Tolkiena, která i ve své aktuální druhé sérii zůstává bezduchou, plytkou, nudnou a frustrující záležitostí, jež nemá nic z autorovy hloubky,...

19. května 2026  6:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.