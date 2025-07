Vyzkoušel snad všechno. Div, že přežil tak dlouho, říká zpěvák Ozzyho revivalu

Stejně jako mnozí sledoval Ozzyho na začátku července při jeho rozlučkovém koncertu v Birminghamu, a to na plátně v brněnském klubu.

„Někdo tam říkal, že má Ozzy v plánu jít za týden nebo dva na eutanazii i se svou ženou, která je údajně taky nemocná. Bral jsem to jako konspiraci a nevěřil tomu. Ale vzhledem k tomu, v jakém byl zdravotním stavu, se zpráva o jeho smrti dala čekat, i když ne tak brzo,“ povzdechne si Majtner, načež se jeho hlas zadrhne.

„Ještě pořád mě to dojímá... Ale vzhledem k tomu, jaký vedl život, jsme všichni jeho fanoušci rádi, že se vůbec dožil takového věku a udělal spoustu geniální muziky,“ podotýká zpěvák a kytarista uskupení Black Sabbath revival Brno, které s ním tvoří také hráč na bicí a klávesy Michal Kusák a baskytarista Luboš Hloušek.

Na hudební show v Birminghamu viděl Majtner spoustu chyb, ale samotný Ozzy jej potěšil. „Čekal jsem od něj tři nebo čtyři skladby, ale dal jich dohromady devět a na svůj věk to zazpíval výborně. Byl jsem mile překvapený, protože některé koncerty v posledních letech zpíval celé pod tónem a nebylo to vůbec dobré, ale teď to celkem ladilo a dával to. Jako rozloučení s fanoušky to bylo famózní,“ hodnotí, načež se opět musí na chvíli odmlčet.

Nezaměnitelná barva Ozzyho hlasu

Majtnerovi je jednasedmdesát, takže je v podstatě Osbournovým vrstevníkem. „Sledoval jsem celý vývoj rocku od začátku až do konce, jak se dá s nadsázkou říct, protože mladí už mají jiné preference,“ hlásí muž, který je členem celkem sedmi revivalů, mezi nimiž jsou další legendy Uriah Heep či Deep Purple, a dvacet let vedl rockový klub Brooklyn.

Brněnský Black Sabbath vznikl v roce 2016 a do svých koncertů zařazuje i Ozzyho sólové skladby, s nimiž původnímu triu pomáhá také klávesák Jan Korbička, který spolu s Majtnerem působí i v nejstarší české kapele Synkopy 61.

„Ozzy mě oslovil hlavně svým hlasem, který má nezaměnitelnou barvu. Riffy kytaristy Tonyho Iommiho jsou někdy morbidní, ale originální. Celou sestavu Black Sabbath tvoří skvělí muzikanti, což je až neuvěřitelné, protože tehdy kapely vznikaly tak, že se dali dohromady kluci, kteří se znali ze školy, případně se někde potkali. V tomto případě v sobě všichni měli takový základ, že se z nich stali geniální muzikanti. Oslovili mě i svými instrumentálkami a sám Ozzy ve své sólové dráze má také vynikající písničky,“ chválí Majtner, který podle svých slov hraje celkem 37 Osbournových skladeb. Dohromady má v repertoáru asi 150 písní.

Dlouhé vlasy od šestnácti

Britský zpěvák jej zaujal i v době hlubokého komunismu. „Chodilo to tak, že když měl někdo na Západě příbuzného, ten mu poslal elpíčko. To se pak půjčovalo kamarádům nebo si to někdo nahrál na kotoučák v magneťáku, čímž se to rozšiřovalo. Dělaly se burzy a vyměňovaly se desky v parku, kde nás rozháněli policajti, byla to sranda,“ vzpomíná Majtner.

Zatímco Ozzyho hudba jej okouzlila, jeho životní styl nesdílel. „Asi do třiceti jsem byl abstinent a v životě jsem nepožil žádnou drogu, v tomto jsem byl zásadový. Ani nekouřím a nevím, jak chutná tráva. Ozzy vyzkoušel snad úplně všechno a divím se, že přežil takovou dobu. Jeho výstřelky jako ukousnutí netopýří hlavy šly mimo mě, já jsem se věnoval muzice,“ povídá muž.

Ten podobně jako slavný hudebník nosí dlouhé vlasy. „Ale to mám už od šestnácti. Ostříhal jsem se až na vojně, kde jsem musel, od té doby mám celý život vlasy tak akorát,“ usmívá se.

Vzhledem k tomu, že Black Sabbath revival Brno nemají manažera, koncertují podle něj asi pětkrát do roka, většinou na jižní Moravě. „Většinu publika tvoří samozřejmě naši vrstevníci, ale občas je tam i pár mladých a těší mě, že si se mnou zpívají texty,“ přibližuje Majtner.