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V úterý 11. srpna muži u přejezdu v Rájci-Jestřebí zastavili své auto, vystoupili a oběhli závory. Když uviděli rychle se blížící vlak, snažili se kolejiště rychle přeběhnout. To se jim však nepodařilo. Jeden z nich po střetu s rychlíkem zemřel, druhý se stihl dostat na druhou stranu a skončil se středně těžkým zraněním v boskovické nemocnici.
Záběry jsou součástí preventivní kampaně jihomoravských policistů. Chtějí jimi připomenout, že koleje nejsou místem, kam může člověk vstoupit jen proto, aby si zkrátil cestu. Pohyb v kolejišti je zakázaný s výjimkou míst k tomu určených, například přechodů nebo přejezdů.
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„V Jihomoravském kraji letos evidujeme už 19 střetů osob s vlakem. V deseti případech přitom sehrála roli nepozornost nebo porušení pravidel ze strany chodců. Zveřejněním videa z jednoho z posledních střetů chceme varovat před skutečným nebezpečím, které lidé neoprávněným vstupem do kolejiště podstupují,“ říká mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka.
Policisté upozorňují, že obzvlášť nebezpečné jsou vícekolejné tratě. Zatímco ze silničního provozu jsou lidé zvyklí, že vozidla jezdí po pravé straně, u železnice žádné podobné pravidlo neplatí. Vlak může přijet po kterékoli koleji a z různých směrů.
„Člověk může sledovat projíždějící vlak a vůbec si nevšimnout dalšího, který se blíží po sousední koleji. Několik ušetřených vteřin zkrácením cesty přes koleje rozhodně nestojí za riziko tragédie,“ upozorňuje Chaloupka.
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Vlak navíc není možné vnímat stejně jako auto. Je mnohem těžší a jeho brzdná dráha může být při vysoké rychlosti dlouhá stovky metrů. Strojvedoucí tak nemusí mít šanci včas zastavit ani v případě, že člověka v kolejišti spatří.