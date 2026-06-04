Tragická nehoda uzavřela D2 před Brnem. Osobní auto narazilo do kamionu

Tragická nehoda dnes po druhé hodině zkomplikovala provoz na dálnici D2 před Brnem. Na 4. kilometru ve směru k městu narazilo osobní auto do kamionu stojícího na konci tvořící se kolony.
„Důvod tohoto manévru zjišťujeme, zatím tedy pro nás z neznámých příčin sjelo osobní vozidlo do nákladního vozu,“ nastínil policejní mluvčí Petr Vala
Řidič osobního vozu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.
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„Dechová zkouška u řidiče zahraničního kamionu byla negativní,“ uvedl mluvčí.
Dálnice byla po nehodě krátce uzavřena, nyní je průjezdná levým jízdním pruhem. V místě se však stále tvoří delší kolona a řidiči musí počítat se zdržením. Policie zároveň zrušila doporučenou objízdnou trasu přes exit 11.