Na Břeclavsku a Hodonínsku dnes ráno hrozí tvorba sněhových jazyků, varují silničáři. Komunikace druhé a třetí třídy v celém kraji jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na jižní Moravě od čtvrtka sněžilo, místy se srážky objevily i v noci na dnešek. Dálnice jsou mokré, ale sjízdné bez omezení, informovali silničáři.
Na Blanensku je uzavřená silnice mezi Kuničkami a Němčicemi. Hromadná doprava v kraji dnes ráno podle webu integrovaného systému jezdí bez omezení.
V Brně kvůli namrzajícím srážkám vyjely posypové vozy do ulic už v pátek večer. Spotřebovaly 154 tun posypové soli a 12.600 litrů solanky, informoval provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.