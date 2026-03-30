Snížit spotřebu alkoholu v Česku by mohla systémová regulace, míní odborníci

Pomoct snížit vysokou spotřebu alkoholu v Česku by mohla systémová regulace zahrnující například automatickou valorizaci spotřební daně z alkoholu podle inflace či omezení fyzické dostupnosti alkoholu. Ve své analýze to uvedli odborníci z think tanku Racionální politiky závislostí. Opatření vhodná pro Českou republiku formulovali autoři v čele s expertkou na problematiku závislostí Janou Michailidu na základě již existujících studií, jež se opatřeními na snížení konzumace alkoholu zabývaly.
Česko patří podle zprávy o alkoholu za rok 2024 vydávané Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti dlouhodobě mezi země s nejvyšší konzumací alkoholu na světě. Ročně Češi vypijí 160 litrů alkoholických nápojů na osobu. Podle zprávy je alkohol ročně přiřaditelný k šesti až sedmi tisícům úmrtí, což představuje přibližně šest procent všech úmrtí v ČR.
Podle autorů analýzy tak nestačí apel na osobní odpovědnost, ale je zapotřebí systémová regulace, která napomůže snížit zdravotní, sociální i ekonomické dopady vysoké konzumace alkoholu. S cílem spotřebu alkoholu v Česku snížit navrhují například omezit fyzickou dostupnost alkoholu, zejména noční prodej a prodej na benzinových čerpacích stanicích. "Souhrny výzkumů ukazují, že regulace času a míst prodeje má měřitelný dopad zejména na akutní následky konzumace, jako jsou intoxikace, úrazy či násilí, především u mladých lidí," stojí v dokumentu.
Dalším opatřením, které autoři považují za vhodné zavést v Česku, je i omezení reklamy na alkohol, která podle již existujících výzkumů může zvýšit pravděpodobnost konzumace alkoholu u mladých lidí. Za vhodná opatření považují například i povinné a viditelné zdravotní varování na obalech alkoholických nápojů, vyčlenění části výnosů ze zdanění alkoholu na prevenci či léčbu nebo posílení kontroly prodeje alkoholu mladistvým.
Think tank Racionální politiky závislostí založil v roce 2017 bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Platforma se zaměřuje na vědecky podloženou politiku nezávislostí, vytváření odborných analýz či účast na formování veřejných politik.