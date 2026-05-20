Moravští aktivisté obarvili sochu Beneše „krví“, označili jej za nácka a škůdce

Oldřich Haluza, rkr
  16:42aktualizováno  17:10
Sledovat Metro na Googlu
Ještě před začátkem ostře sledovaného sudetoněmeckého sjezdu v Brně o sobě dali vědět moravští aktivisté. Ti ve středu odpoledne obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Přidal i ceduli se slovy „Český nácek, škůdce Moravy“.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Rudá barva na rukou Edvarda Beneše podle aktivistů symbolizuje nejen mrtvé při odsunu sudetských Němců po druhé světové válce, ale také oběti politických kroků prezidenta, konkrétně jeho paktování s českými i sovětskými komunisty.

Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. (20. května 2026)
Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. (20. května 2026)
Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. (20. května 2026)
Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. (20. května 2026)
Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. (20. května 2026)
10 fotografií

„Na rukou Beneše ulpěla krev 23 tisíc československých občanů, kteří byli násilně odvlečeni do sovětských gulagů. Beneš se jich nezastal. Další českoslovenští občané byli vylikvidováni do německojazyčných zemí,“ prohlásil mluvčí „nezávislé skupiny moravských aktivistů“ Tomáš Kočko. „Byl to právník, který přihlížel bezpráví. V každé zlomové politické situaci se rozhodl špatně,“ doplnil.

Aktivisté, kteří se při aktu sešli čtyři, požadují konec uctívání Beneše veřejnými institucemi a obnovu důstojného postavení Moravy.

Kdyby Masaryk viděl, co Beneš udělal ze státu, zabil by ho, říká Pavel Kosatík

„Beneš osobně stál za řadou politických kroků, které zničily život mnoha lidí v Československu. Stačí se podívat na jeho prezidentské dekrety,“ zmínil Kočko, který připomněl Benešův výrok, že německý problém se musí „vylikvidovat“, což podle něj připomíná takzvané konečné řešení židovské otázky.

„Kdo je komunista, je lhář,“ kál se Beneš

Výtek k nástupci Tomáše Garrigua Masaryka má však víc. „Vždyť Beneš okradl mnoho našich lidí tím, že nechal znárodnit jejich majetek. Mstil se svým politickým oponentům, uzavřel pakt s českými i sovětskými komunisty,“ vypočítal Kočko.

Aktivisté vedle kritiky Beneše vyzývají k odstranění jeho sochy odhalené teprve v roce 2010. „Edvard Beneš nemá s Masarykovou univerzitou a Brnem prakticky nic společného. Umístění je přinejmenším nevhodné,“ uvedl Kočko. Socha by se podle něj měla přesunout do parku Psychiatrické nemocnice v brněnských Černovicích. Tam se nachází socha císaře Josefa II., která by se před právnickou fakultu hodila víc.

Sudetoněmecký sjezd: policie nasadí desítky lidí, zná už autory některých výhrůžek

Moravisté se vymezili také proti usnesení Poslanecké sněmovny, které odsoudilo konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. „Praha chce rušit akci v Brně, tak nějak po benešovsku. Přitom jde v podstatě o sousedské setkání. Zbytečná hysterie,“ uzavřel Kočko.

Sám Beneš na sklonku života své naivity směrem ke komunistům litoval. „Dlouho jsem věřil, že alespoň (Klement) Gottwald mi nelže, ale nyní vidím, že lžou všichni bez výjimky. Kdo je komunista, je lhář – je to společný rys všech komunistů, a zejména těch ruských. Mou největší chybou bylo, že jsem doposledka odmítal věřit, že mne i Stalin chladnokrevně a cynicky obelhával,“ řekl prezident po komunistickém převratu v únoru 1948.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

MS v hokeji 2026 ONLINE: Česko – Itálie. Národní tým překvapivě prohrává

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026,...

Česká reprezentace pokračuje na mistrovství světa ve švýcarském Fribourgu dalším důležitým duelem. Po cenné výhře nad Švédskem vstoupili svěřenci trenéra Radima Rulíka do souboje s Itálií. V něm se...

20. května 2026  17:04,  aktualizováno  18:11

Jackie Chan a Chris Tucker znovu spolu? Brett Ratner chystá novou Křižovatka smrti

V žádném pokračování nechyběl Jackie Chan.

Zakázaný režisér odletěl hledat lokace na palubě Air Force One a podle zákulisních informací už rozjíždí přípravy nečekaného hollywoodského comebacku. Donald Trump má údajně podporovat návrat akční...

20. května 2026  18:08

Škvíra v okně nestačila. Pes hodiny trpěl zavřený v autě, majitel se zapomněl v zoo

Strážníci vysvobodili psa z rozehřátého auta, majitel byl v zoo

Nejméně tři hodiny strávil pes v rozehřátém autě zaparkovaném poblíž brněnské zoo. Strážníci se nakonec rozhodli vůz otevřít a viditelně trpící zvíře vysvobodili. Jeho majitel si prý neuvědomil, že...

20. května 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Divadlo Feste chystá pro zchátralý dům novou divadelní hru Hlad

ilustrační snímek

Brněnské Divadlo Feste v pátek poprvé uvede novou hru spisovatelky Kláry Vlasákové nazvanou Hlad. Dějištěm komorního činoherního představení bude zchátralý dům...

20. května 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GymBeam v roce 2025: evropská jednička v Health & Fitness a technologický lídr

20. května 2026  17:17

Moravští aktivisté obarvili sochu Beneše „krví“, označili jej za nácka a škůdce

Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého...

Ještě před začátkem ostře sledovaného sudetoněmeckého sjezdu v Brně o sobě dali vědět moravští aktivisté. Ti ve středu odpoledne obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta...

20. května 2026  16:42,  aktualizováno  17:10

CPI Property Group získala financování ve výši 100 milionů eur pro OC Sun Plaza

20. května 2026  17:01

Zkušený plastický chirurg: Pacienti si nosí na konzultace fotky od umělé inteligence

Plastického chirurga můžete znát také z druhé řady pořadu Extrémní proměny, kde...

Estetická medicína v současnosti zažívá obrovský boom a spolu s ní roste i počet lidí, kteří kvůli zákrokům cestují do zahraničí. Turecko láká na transplantace vlasů, Dubaj na dokonalé úsměvy a...

20. května 2026

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy...

20. května 2026  9:42,  aktualizováno  16:47

Sochy z písku v Písku letos ztvárňují příběh zlatonosné řeky Otavy

ilustrační snímek

Sochy z písku letos podvacáté vyrostly Na nábřeží řeky Otavy u Kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava plyne, Písek tvoří dodalo tvář osmi sochám, které pod...

20. května 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Výstavba Technikova pavilonu v Liberci se protáhne, město bude hledat viníka

ilustrační snímek

Velké komplikace provázejí výstavbu repliky Technikova pavilonu v areálu výstaviště v Liberci. Stavba potrvá minimálně o čtvrt roku déle a bude skoro o pětinu...

20. května 2026  15:01,  aktualizováno  15:54

Rožnovský výrobce polovodičů onsemi propustil 300 lidí. Odbory to nekomentují

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Rožnovský výrobce polovodičů onsemi propustil 300 lidí z asi 1 700, uvedl dnes server E15 s odvoláním na své zdroje. Úřad práce sdělil, že ví o záměru propouštět, počty propouštěných však nepotvrdil....

20. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.