Do Brna dorazil čtyřmetrový svatý Kryštof, jeho „bratra“ v Olomouci pořezali

Svatý Kryštof byl podle legendy mohutný muž, který přenášel pocestné přes řeku. Jednou na ramenou přenášel malé dítě, které bylo s každým krokem těžší. Byl to totiž Ježíš Kristus, jenž na svých zádech nesl tíhu světa.

Právě tento výjev ztvárnil Marius Kotrba, který v roce 2005 navrhl zhruba čtyři metry vysokou sochu svatého Kryštofa s malým Kristem na rameni. Dílo bylo z bronzu odlito dvakrát. Jeden kus byl o rok později usazen nad obchvat Olomouce, druhý zůstal ve vlastnictví rodiny a cestuje po Česku. V pondělí socha dorazila z Ostravy do Brna na Malinovského náměstí, kde ji usadili před Mahenovo divadlo.

V brněnských ulicích ji lidé mohli vidět už v roce 2008 v rámci festivalu Brno Art Open. Nyní láká na výstavu, která se bude od 24. září konat v Domě umění města Brna pod názvem Marius Kotrba: Conditio humana.

„Svatý Kryštof patří k nejvýznamnějším plastikám, jež autor vytvořil. Proto jsme usilovali o to, aby se stal jakýmsi zvacím motivem, který bude vidět v exteriéru města,“ uvedla ředitelka Domu umění Terezie Petišková.

Kotrba vytvořil také Spravedlnost

Sochu u Olomouce potkal méně veselý osud, když ji před třemi lety poškodili vandalové. Z nohou odřezali kusy bronzu a jeden z palců, další prsty nařízli. Zároveň narušili statiku celé přibližně sedmisetkilogramové sochy, která musela být odvezena. Návrat na její původní místo trval skoro rok.

Marius Kotrba je s Brnem spojen především sochou Spravedlnost, kterou vytvořil tři roky po svatém Kryštofovi a lidé ji mohou vidět před Nejvyšším správním soudem na Moravském náměstí. Kvůli svému vzhledu si vysloužila přezdívku exekutor s pračkou.

„Jedná se o autora, který výrazným způsobem vstupuje do veřejného prostoru města. To je pro nás důvodem, abychom představili široký kontext jeho uměleckého díla a mohli diváky, kteří běžně chodí kolem Spravedlnosti, seznámit s tím, co tento umělec vytvářel,“ podotkla Petišková.

Kotrba se ucházel také o možnost zpodobnit markraběte Jošta na Moravském náměstí kousek od Spravedlnosti. Se svým návrhem neuspěl, jeho model bude alespoň součástí blížící se výstavy.