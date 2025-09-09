Jak šel orloj na vandr... Brněnské sochy vysmívané přezdívkami mají své průvodce

Jana Soukupová
  11:22aktualizováno  11:22
Brno se už delší čas jeví jako místo zasvěcené sochám. Nejenže je jich zde víc než 700, ty nejnovější vytvořili oceňovaní současní autoři. Aby tyto moderní skulptury v očích veřejnosti nekončily jen coby objekty lidových přezdívek Kuňafa, Exekutor s pračkou, Vibrátor, Trifidi a podobně, se kromě brněnského magistrátu stará také Masarykova univerzita, v jejíchž areálech se některé z nových soch rovněž nacházejí.
Časostroj na brněnském náměstí Svobody, který si kvůli svému vzhledu vysloužil nelichotivou přezdívku vibrátor.

Časostroj na brněnském náměstí Svobody, který si kvůli svému vzhledu vysloužil nelichotivou přezdívku vibrátor. | foto: Václav Šálek, ČTK

Časostroj na brněnském náměstí Svobody, který si kvůli svému vzhledu vysloužil nelichotivou přezdívku vibrátor.
Časostroj na brněnském náměstí Svobody, který si kvůli svému vzhledu vysloužil nelichotivou přezdívku vibrátor.
Časostroj na brněnském náměstí Svobody, který si kvůli svému vzhledu vysloužil nelichotivou přezdívku vibrátor.
Časostroj na brněnském náměstí Svobody, který si kvůli svému vzhledu vysloužil nelichotivou přezdívku vibrátor.
28 fotografií

„V roce 2023 vyhlásila Masarykova univerzita nový typ podpory pod názvem Excelence ve výuce. Projekt mnoha aktivit směřující k dialogu s veřejností, který jsem sepsal, získal dvouletou podporu,“ osvětluje umělecký teoretik a vyučující na brněnské pedagogické fakultě Radek Horáček.

Jeřáb musel kvůli poruše demontovat horní kopuli takzvaného brněnského orloje s prstencem a motorovou klecí. červenec 2020
Komiks Top secret vypráví „trochu hororový a tajemný příběh“, v němž se černý „orloj“ z brněnského náměstí Svobody vytrhne ze svého podstavce, načež se potkává a s patřičným odstupem komentuje další moderní sochy v blízkém okolí.
Socha Jošta Lucemburského na koni na Moravském náměstí v Brně
Socha Spravedlnosti v Brně
28 fotografií

Viditelným výsledkem programu se nyní staly dvě nové publikace a soubor edukačních listů.

Komiks Top secret vytvořený doktorandkou Ester Hotovou a studentkami Janou Zháňalovou a Nikol Jakubcovou má podle Horáčka několik dalších skrytých názvů a vypráví „trochu hororový a tajemný příběh“, v němž se černý „orloj“ z náměstí Svobody vytrhne ze svého podstavce, načež se potkává a s patřičným odstupem komentuje další moderní sochy v blízkém okolí.

„Mysleli jsme na mládež přibližně od devíti do třinácti let, ale zájemci o komiks jsou generačně velmi pestrou skupinou,“ podotýká Horáček.

Umělci pracují s emocemi. Je v pořádku, že se nesnášejí, říká brněnský sochař

A přibližuje i další výsledek svého projektu. „Brožura Brněnské sochařské dialogy je první průvodcovská publikace, která prezentuje sochy Masarykovy univerzity v přímém dialogu se sochami, které pořídilo město Brno. Otevřete dvojstranu a vlevo je socha univerzitní, vpravo městská. Stručné poetické texty vybízejí k aktivnímu přemýšlení, ostatně stejně jako komiks,“ popisuje pedagog.

„Nesnažíme se nic vysvětlovat ani nikoho poučovat. Ještě bych rád dodal, jak všechny tyto akce explicitně ukazují, že nejkvalitnější sochy v posledních třiceti letech získalo Brno díky dvěma subjektům - Masarykově univerzitě a aktivitě samotného města,“ zmiňuje Horáček.

Pohled jako Brno. Vysmívaný Jošt je fenomén a už pět let láká turisty

Všechny tiskoviny včetně edukačních listů jsou k dispozici zdarma - komiks v Turistickém informačním centru Brna, brožura na magistrátním odboru kultury, obojí pak na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty. „Chceme je pár roků využívat v další práci se studujícími i s veřejností,“ sděluje pedagog.

1. května 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Celorepubliková akce je zdarma

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

Vyhořelá barokní památka má nový krov, stavbaři skládali díly jako lego

Stavbaři v České Lípě dokončili krov Kounicova domu, který před deseti lety pohltil požár. Na celou rekonstrukci dohlížejí památkáři. Poté by tu měl vzniknout Dům dětí a mládeže Libertin.

9. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Děčín začal s demolicí ruiny haly ve Vokolkově ulici, dál plánuje stavbu nové

Děčín začal s demolicí vyhořelé tělocvičny ve Vokolkově ulici, která sousedí se základní školou Dr. Miroslava Tyrše. Město získalo ruinu bývalé haly do svého...

9. září 2025  10:27,  aktualizováno  10:27

Opavská sladká minulost zaujala muzejníky, hledají další artefakty

Od někdejší slavné oplatkářské firmy Fiedor přes tradiční Opavii až po dnešní, nadnárodní Mondelez. Centrum Opavy opanovala panelová výstava, která mapuje 185 let výroby oplatků a cukrovinek ve...

9. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Problematický chov desítek koček na Karlovarsku řeší policisté i veterináři

Zatím jako přestupek proti veterinárnímu zákonu řeší policisté chov koček v Hájku na Karlovarsku. Na neutěšený stav přibližně dvaceti zvířat upozornili úřady sousedé chovatele. Karlovarský útulek...

9. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Od důvěřivců vylákali 33 milionů, muže z kauzy call center na Ukrajině čeká vězení

Čtyři roky vězení čeká trojici mužů stíhaných za napojení na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny. Z call center pod smyšlenou legendou vystupovali podle obžaloby v roli...

9. září 2025  8:42,  aktualizováno  11:52

Kuřáci v Karlovarském kraji chtějí zahodit cigarety. Projekt Město bez kouře jim dává šanci

9. září 2025  11:33

Odvoz nelegálního německého odpadu začal, lidé slavili koláčky i pivem

V Jiříkově na Bruntálsku začal odvoz odpadů, které tam počátkem zimy nelegálně vyložily kamiony z Německa. Obyvatelé místní části Těchanov, kde černá skládka vznikla, to v úterý významně prožívali....

9. září 2025  11:32

Turnovu se po čtyřech letech podařilo vykoupit první ze 47 garáží, chce všechny

Turnovu v Českém ráji se po čtyřletém snažení podařilo vykoupit první ze 47 garáží v areálu U Raka. Záměrem města je všechny získat, zbourat a toto území...

9. září 2025  9:57,  aktualizováno  9:57

Jak šel orloj na vandr... Brněnské sochy vysmívané přezdívkami mají své průvodce

Brno se už delší čas jeví jako místo zasvěcené sochám. Nejenže je jich zde víc než 700, ty nejnovější vytvořili oceňovaní současní autoři. Aby tyto moderní skulptury v očích veřejnosti nekončily jen...

9. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Tisíce domácností netuší, že jim hrozí vysoké pokuty

9. září 2025  11:20

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Sehraný tříčlenný gang ve velkém kradl v drogeriích, prodejny vybíral náhodně

Minimálně osm krádeží s celkovou škodou přesahující částku 150 tisíc korun má podle obvinění policie na svém kontě tříčlenný gang, který podnikal nájezdy na prodejny s drogistickým zbožím po celé...

9. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

NCOZ zasahuje na plzeňském hejtmanství, zajímá se o krajskou firmu

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují na plzeňském krajském úřadě. Předmětem je krajská firma Kulturní centrum, která má na starost i opravu městských lázní.

9. září 2025  10:42,  aktualizováno  11:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.