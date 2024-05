Nezvyklé duté sochy ve vinicích slouží jako posezení s výhledem na vinohrady

Kdo by je chtěl vidět nebo třeba na místě i posedět u sklenky vína, musí vyrazit z Pouzdřan k tamní přírodní památce Pouzdřanská step. Právě tam se nacházejí vinohrady vinařství Kolby, které tam nechalo sochy umístit.

„Současné umění nabízejí nejslavnější vinice světa v Itálii, Francii, ale například i ve Spojených státech. Sochy v Kolby jsou součástí naší snahy dostávat umění blíž k lidem,“ vysvětluje Petr Málek ze zmíněného vinařství.

Původně přemýšleli nad různými vyhlídkami, ale nakonec si řekli, že místo, odkud lze spatřit i jihomoravskou dominantu v podobě Pavlovských vrchů, je spíš stvořeno pro umění a jistou formu přírodní galerie.

Oslovili proto sochaře Lukáše Rittsteina, jehož díla tam návštěvníci spatří. „Jde o sochy Velké přátelství, Nekonečný přítel a Nekonečná přítelkyně z mého cyklu Horizont událostí. Jedná se o duté sochy, v nichž bude možné sedět a pohodovat,“ popisuje Rittstein.

Lidé procházejícími tamními vinohrady se tak mohou zastavit a posedět uvnitř soch a například pozorovat okolí i se sklenkou v ruce. Ostatně součástí této expozice bude i série přednášek s autorem spolu s degustací, přičemž ta první se uskuteční 21. června.

Rittsteinovy sochy budou na místě do konce léta, vinařství by ale chtělo umělecká díla ve vinicích do budoucna udržet dlouhodobě.