Sociální služby v Brně nabízí v horku lidem bez domova sprchu i studené nápoje

Vysoké venkovní teploty představují riziko i pro lidi bez domova. Aby nemuseli trávit dny v rozpálených ulicích, mohou využít sociálních služeb a horké dny přečkat například v klimatizovaných prostorách nízkoprahového denního centra brněnské pobočky Armády spásy. Diecézní charita Brno nabízí lidem bez domova například možnost osprchovat se. ČTK to dnes řekli zástupci organizací.
Běžně dojde do nízkoprahového denního centra Armády spásy v Brně do deseti lidí, dnes se přišlo do klimatizovaných prostor ochladit asi 20 klientů. "Poskytneme jim také studené nápoje, něco jsme dostali od potravinové banky, něco dokonce darem," řekl ČTK ředitel centra Dušan Bednář.
Na extrémní počasí reaguje i Diecézní charita Brno. "Stejně jako když jsou extrémní teploty v zimě, klademe na to důraz i v těchto teplotách. Klienty informujeme o tom, jak se chovat v tomto až nebezpečném počasí. Informujeme o službách, které u nás můžou využít," řekla ČTK mluvčí charity Zuzana Horáková.
Klienti mohou v denním centru využít například možnosti osprchovat se nebo navštívit šatník, aby si vzali oblečení podle ročního období. "Mohou dostat jídlo, osvěžit se," řekla Horáková. Na návštěvnosti centra se však tropické teploty posledních dní podle Horákové zatím výrazně neprojevily.
Na jihu Moravy teploty už několik dní překračují 30 stupňů Celsia. V sobotu teploty podle předpovědi meteorologů vystoupají na 35 až 38 stupňů Celsia, v neděli na 36 až 40 stupňů Celsia.