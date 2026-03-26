Sokoli znovu zahnízdili v Moravském krasu, uzavřená je turistická trasa

V Moravském krasu po roce opět zahnízdili sokoli stěhovaví. Pár, který dlouhodobě obývá lokalitu kolem Jáchymky a Býčí skály, si letos vybral hnízdiště na Jáchymce. Samice už sedí na čtyřech vejcích, řekl dnes ČTK René Bedan, který sokoly v této lokalitě sleduje dlouhodobě. Turistická trasa u jeskyně je tak uzavřená, aby lidé sokoly nerušili.
Sokolí pár obě historická hnízdiště střídá. Předloni byl právě na Jáchymce, loni na Býčí skále. "Je to jeden pár, který využívá dvě místa. Tak blízko sebe by se dva různé páry nesnesly," uvedl Bedan. Doplnil, že i letos ale ptáci na Býčí skálu sice zalétávali, ale nakonec dali přednost právě Jáchymce.
"Samice už asi týden sedí na čtyřech vejcích. To trvá měsíc, mláďata by se tak mohla vylíhnout asi za tři týdny," doplnil Bedan.
V Moravském krasu jsou kromě tohoto páru další dva páry sokolů, oba v rezervaci Vývěry Punkvy. Také tam se podle Bedana schyluje k hnízdění, i když do hnízd není přímo vidět.
Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší tvory planety, při střemhlavém útoku s přitaženými křídly dosahuje rychlosti přes 300 kilometrů v hodině. Patří mezi nejvzácnější dravce hnízdící v Česku. V minulosti téměř vymizel kvůli pesticidům, odstřelu a rušení, ale díky ochraně se postupně vrací i do míst, kde hnízdil už dříve. V Moravském krasu se po proluce poprvé uhnízdil v roce 2016, a to zhruba po půl století.