Solární plány Brna zachraňují městské teplárny. Ztrátový podnik řeší, co dál

Marek Osouch
  6:22aktualizováno  6:22
Zaplnit střechy městských budov solárními panely dostala za úkol už před čtyřmi roky k tomuto účelu založená nová městská firma Sako Brno Solar. Jenže plán se jí příliš nedaří, má dluhy, rozjeté soudní spory, navíc přišla i o možnost nainstalovat panely na ty vůbec největší střechy městských budov. K tomu se řeší budoucnost tohoto stále ztrátového podniku.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý obhlíží dokončenou instalaci solární elektrárny na střeše. | foto: Magistrát města Brna

Rovné střechy pavilonů brněnského výstaviště k umístění fotovoltaiky přímo vybízí. Instalace elektráren se už dokonce připravuje. Jenže pro tyto účely založená firma zůstala stát bokem.

„Kapitálová nákladnost této investice je tak velká, že firma Sako Brno Solar by k ní nebyla vhodná,“ vysvětlil generální ředitel městské společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata, proč se v této záležitosti neobrátil na zmíněný podnik.

Smělé solární plány v Brně se razantně smrskly, některé střechy nebyly vhodné

Přednost dostal „konkurent“ v podobě jiné městské firmy – Tepláren Brno. Podle informací iDNES.cz se mezi vrcholnými politiky řeší možné převzetí ztrátového podniku Sako Brno Solar právě městskými teplárnami.

„Představenstvo společnosti ve spolupráci s managementem firmy Sako Brno Solar připravuje návrhy dalšího rozvoje a směřování společnosti. Předpokládám, že jak budou zpracovány, tak budou předloženy do orgánů společnosti a města,“ uvedl náměstek brněnské primátorky pro oblast energetiky Robert Kerndl (ODS).

Jeho slova bez bližších podrobností zopakoval i náměstek René Černý (dříve ANO), který je zároveň předsedou představenstva společnosti Sako Brno Solar. Ta se nadále snaží shánět další možné zájemce, což se jí nedávno povedlo u městského divadla, přestože na řadě již domluvených střech leží vadná zařízení a instituce, které v budovách sídlí, neustále tlačí na dokončení a zprovoznění.

Odměny pro politiky jsou vyšší než tržby z výroby

Městská společnost Sako Brno Solar rozdělí na odměnách pro politiky a jejich nominanty v dozorčí radě a představenstvu vyšší částku, než kolik si firma vůbec vydělá výrobou elektřiny z panelů.

Podle poslední zveřejněné výroční zprávy za rok 2024 činily tyto tržby 161 tisíc, odměny pro zástupce ANO, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 přitom přesáhly 1,6 milionu. Stejnou částku si rozdělili i o rok dříve, v roce 2022 pak šlo o 644 tisíc. Dokonce ani tato nižší suma z prvního roku fungování městské společnosti není vyšší, než tržby z výroby z panelů za celou čtyřletou dobu existence podniku.

Většina vlastních příjmů pochází z pouhého přeprodeje elektřiny na trhu. I tak je však firma po celou dobu ve ztrátě a finančně jí musí pomáhat mateřská společnost Sako Brno.

U vedení veletrhů tak nemusela dosavadní činnost firmy provázená problémy s dodavateli i samotnou přípravou vzbudit příliš velkou důvěru. Po problémech jsou ostatně opatrnější i dosavadní partneři a chtějí si instalace hlídat.

Například radní brněnských Židenic nedávno jakoukoliv spolupráci do budoucna odmítly. Fotovoltaiku si chtějí jako doposud řešit samy. „Pod předložené smlouvy bych se ani nemohl podepsat,“ prohlásil tamní starosta Petr Kunc (nez.).

Zpoždění i nedodělky. Nespolehlivé firmě, která v Brně montovala soláry, dali výpověď

Kubata navíc říká, že už delší dobu jako Veletrhy Brno spolupracují právě s teplárnami, protože v tamním areálu vlastní rozvodnu a lokální distribuční síť. To připomíná i generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Tento podnik, který řeší i pro politiky ODS velké téma v podobě horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany, navíc dostal od města na starost zajištění energetiky pro vznikající arénu na výstavišti. „Bude tam daleko větší spotřeba elektřina na chlazení ledové plochy než tepla na vytápění,“ poznamenal generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Horkovod dodá Brnu teplo a zbaví ho závislosti na plynu, říká ředitel Tepláren

Právě proto se podle něj nabízí využít k její výrobě solární panely, které mohou být umístěné na střechách pavilonů. Obzvlášť v teplých měsících se takto levně vyprodukovaná elektřina může hodit. „V současnosti probíhá výběr projektanta. Následná příprava bude postupovat v návaznosti na plánované rekonstrukce hal výstaviště,“ přiblížila harmonogram mluvčí Tepláren Brno Radka Mistrová.

Jaké pavilony získají panely, v tuto chvíli není jasné. Podle předběžné studie by však výkon tamních panelů mohl být více než dvojnásobný oproti dosavadní výrobě elektřiny ze všech solárních panelů provozovaných teplárnami.

Tato městská firma má na rozdíl od ztrátové společnosti s výrobou elektřiny z fotovoltaiky větší zkušenosti. Od roku 2021, kdy s tímto zdrojem začala, dokázala zprovoznit už pětapadesát solárních elektráren, jejichž výkon je sedmnáctkrát vyšší než u společnosti Sako Brno Solar. Ta dokázala za čtyři roky zprovoznit zařízení jen na třech budovách. Další jsou nedokončené nebo přímo špatně nainstalované.

Z velkých solárních plánů vznikl jen zlomek. Dělníci často nevěděli, co dělat

Teplárny naopak finišují další elektrárny, které výkon celé fotovoltaiky v jejich režii ještě letos zvýší na téměř čtyřnásobek. Po Brně dokončují jedenáctku zařízení na svých budovách, v březnu je chtějí mít spuštěné, tím stěžejním zdrojem však bude v druhé polovině roku fotovoltaická elektrárna v Oslavanech u Brna.

Městský podnik tam vlastní rozsáhlé pozemky po někdejší tepelné elektrárně. Část pronajímá tamnímu provozovateli solární elektrárny, další teď osadil vlastními panely. „Aktuálně probíhají kroky související s připojením k distribuční síti,“ dodala mluvčí tepláren s tím, že do budoucna chce mít firma panely pokrytou stovku budov v Brně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Oblíbené ústecké knihkupectví po letech zavírá. Končí kvůli zvýšení nájemného

„Ke zdražování nájemného docházelo postupně již dříve, a to kvůli inflační...

Do knihkupectví Pod Věží v Ústí nad Labem lidé chodili cíleně. Ne proto, že by bylo nejblíž, ale protože zde našli knihy a učebnice, které jinde ve městě a často ani v širším regionu dostupné nebyly....

9. února 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Dva senioři přišli o statisíce korun

ilustrační snímek

Další dva případy kyberpodvodů se škodou za statisíce korun řeší tepličtí policisté.

9. února 2026  6:59

1. ZŠ v Jirkově čeká velká modernizace

Zpráva z vašeho okresu

1. základní škola v Jirkově projde letos i příští rok výraznou modernizací, jejíž součástí budou stavební úpravy a zlepšení bezpečnosti i komfortu pro žáky.

9. února 2026  6:59

Litoměřický hřbitov se nově zamyká elektronicky na dálku

Zpráva z vašeho okresu

Vchodové brány na městském hřbitově v Litoměřicích se nově zavírají elektronicky na dálku ze sídla Technických služeb města (TSM). Důvodem je legislativní změna a úspora.

9. února 2026  6:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O objemný odpad se v Žatci postará Odpadové taxi

Zpráva z vašeho okresu

Žatec přichystal pro své občany novou službu – Odpadové taxi. Lidem pomáhá zbavit se objemného odpadu z domácnosti.

9. února 2026  6:59

Místnost pro cvičení seniorů prošla úpravami

Místnost na cvičení v penzionu pro seniory v mostecké Komořanské ulici prošla...

Most dokončil další projekt z participativního rozpočtu Hejbni Mostem - rekonstrukci místnosti pro pohybové aktivity v penzionu pro seniory v Komořanské ulici.

9. února 2026  6:59

Část hřbitovní zdi v Chabařovicích prošla opravou

Zpráva z vašeho okresu

Na městském hřbitově v Chabařovicích na Ústecku nechala místní radnice opravit oplocení na jižní straně, původní zeď byla totiž v havarijním stavu.

9. února 2026  6:59

3. den ZOH 2026: Sjezd Zabystřana, české páry na ledě i hokej s Kanadou. Kdo další jde do akce?

I čeští fanoušci přijeli do Bormia podpořit sjezdaře Jana Zabystřana.

Druhý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině byl pro Čechy zlatostříbrný. Snowboardistka Zuzana Maděrová vystoupala až na nejvyšší stupínek, rychlobruslař Metoděj Jílek o pár hodiny později...

9. února 2026  6:45

Kde sledovat ZOH 2026 a kdy startují Češi: Máme přehledný program Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je tady. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesou desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá...

9. února 2026  6:42

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

9. února 2026  6:37

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Kolony na severovýchodě Prahy mají řešení. Město již zná projektanty úprav

Samotný úsek, který se Praha chystá rekonstruovat, měří asi šest a půl...

Kolony, zácpy a objížďky jsou pro řidiče na severovýchodě Prahy každodenní realitou. Teď je ale jisté, že zásadní změny teprve přijdou. Technická správa komunikací (TSK) vybrala projekční firmy,...

8. února 2026  20:18,  aktualizováno  9. 2. 6:35

Solární plány Brna zachraňují městské teplárny. Ztrátový podnik řeší, co dál

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý...

Zaplnit střechy městských budov solárními panely dostala za úkol už před čtyřmi roky k tomuto účelu založená nová městská firma Sako Brno Solar. Jenže plán se jí příliš nedaří, má dluhy, rozjeté...

9. února 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.