Solární fiasko v Brně. Panely leží ladem a hrozí požár, městská firma nemá důvěru

Marek Osouch
  5:52aktualizováno  5:52
Za běžných okolností je mezi městskými institucemi nastavená rychlá komunikace a vzájemná důvěra. Jenže to neplatí u firmy SAKO Solar, která se lopotí s úkolem na vybudování fotovoltaických elektráren na střechách budov v Brně. Ta u ostatních mnoho kreditu nepobrala. Za čtyři roky existence totiž dokázala zprovoznit jen tři fotovoltaiky, jež vydělaly pouhých 620 tisíc korun.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý obhlíží dokončenou instalaci solární elektrárny na střeše. | foto: Magistrát města Brna

Desítky milionů má však investované v panelech, jež leží na budovách, ale nefungují. Důvod? Jsou špatně zapojené, takže představují i značné bezpečnostní riziko.

Takovým případem jsou například domovy pro seniory v brněnských Žabovřeskách v ulicích Vychodilova a Tábor. Elektrárny leží na střechách už od roku 2023, jenže bez jakéhokoliv užitku. „Je to pořád ve fázi slibů,“ reaguje tamní ředitelka Marie Lemanová na dotaz, kdy budou v provozu.

Podle ní zástupci městské společnosti příliš nekomunikují, k elektrárnám nedostala žádné podklady. Do domova nicméně před časem přišli inspektoři, aby zkontrolovali, jak je instituce zabezpečená proti riziku požáru. Fotovoltaika přitom přináší přísnější nároky na bezpečnost, na něž se kvůli chybějícím podkladům nemohl domov logicky připravit.

Brno chce na střechách domů postavit solární elektrárnu za 1,2 miliardy

„Dlouho se nic nedělo, neměli jsme informace, takže jsme si sami nechali zpracovat vlastní nezávislý posudek, který u nainstalovaných panelů přišel na řadu závad,“ přibližuje ředitelka.

Zdejší dodavatel, konsorcium firem Magus a Tipa, podle městské společnosti nesplnil, co měl. „Instalace nebyly původní firmou řádně dokončeny a nebyla předána kompletní dokumentace. V mezidobí navíc došlo ke změně technických norem. Díla jsou nyní dokončována,“ hlásí mluvčí firmy SAKO Michal Kačírek s tím, že se s dodavatelem aktuálně soudí.

Raději pozvou nezávislého odborníka

Podobné potíže se řešily i loni se společností Columbus Energy, která rovněž neplnila sliby a instalace byly plné chyb. Podnik jí tak vypověděl smlouvu a na zakázku čtyř desítek elektráren za více než 30 milionů korun si najal jinou.

Columbus dodával například panely pro Centrum sociálních služeb, které má přitom vynikající zkušenost s fungující fotovoltaikou na objektu v ulici Horova – ta je jednou ze zmíněných tří, které jsou už v provozu. Druhou budovu centra však dostal na starost právě Columbus a nastaly problémy.

Z velkých solárních plánů vznikl jen zlomek. Dělníci často nevěděli, co dělat

Ani k nově najatému dodavateli však organizace nemá důvěru a po předchozích peripetiích ji ztratila i k městské firmě. „Chceme, aby byl předložen projekt před realizací a my si jej sami nechali zkontrolovat nezávislým odborníkem, že je všechno v pořádku. Potřebujeme vidět certifikáty, prohlášení o shodě a další nezbytné dokumenty. Chceme mít nad vším kontrolu,“ přibližuje nový postup zástupce ředitele a technik centra Vladimír Maťaš.

Raději by se věnoval mnoha jiným věcem, které musí organizace řešit, ale nechce, aby kvůli závadám nebo špatné instalaci budova vyhořela či případně poškozenou střechou dovnitř zateklo.

Firma SAKO Solar obezřetný přístup městských institucí chápe a chce se u nich pokusit získat důvěru zpět. Změnila proto postup při výběru dodavatelů a nastavila přísnější kontrolní mechanismy.

Předčasné ukončení projektu

Jenže nemusí jít jen o chyby u dodavatelů. Zářným příkladem problémů v celém přípravném procesu je plán na stavbu elektrárny na střeše domova pro seniory v Kohoutovicích. Koncem roku 2024 městská firma s tamní radnicí podepsala smlouvu, že tam fotovoltaika vznikne, nicméně těsně před loňskými Vánocemi už byla na stole dohoda o předčasném ukončení projektu.

„Na základě tehdy dostupných podkladů se objekt jevil jako vhodný pro instalaci fotovoltaické elektrárny. V průběhu další přípravy a s ohledem na změny norem a požadavků však postupně vyšlo najevo, že realizace by si vyžádala výrazné stavební a technické úpravy střechy,“ vysvětluje nenadálou otočku Kačírek.

Smělé solární plány v Brně se razantně smrskly, některé střechy nebyly vhodné

Podobně se o (ne)vhodnost handrkovala městská firma s vedením Vinohrad. Zatímco podnik chtěl umístit panely na budovu Základní školy Mutěnická, politici městské části byli proti. Důvodem byl špatný stav střechy.

„Řekli nám, že se to teď nějak provizorně zajistí, panely se tam osadí a za pár let, až se bude dělat generální rekonstrukce, tak se dají na čas pryč. Takový postup mi ale nepřijde hospodárný,“ poznamenává starostka Vinohrad Jitka Ivičičová (KDU-ČSL).

Plané sliby, nebo realita?

Zároveň celou situaci čte tak, že firma je rozptýlená na mnoho stran, řeší řadu projektů a politikům pak schází klíčové informace. Starostka firmu aktuálně uhání také kvůli setkání, které se mělo konat už před Vánocemi, ale do poloviny ledna se podle ní z městského podniku nikdo neozval. Nakonec se jej rozhodla oslovit sama.

Každý měsíc SAKO „bombarduje“ dotazy i místostarosta Brna-sever Martin Glogar (KDU-ČSL). „Snad už se blížíme do finále,“ neztrácí naději, podobně jako ředitelka základní školy v Žebětíně Dagmar Šenbergerová, která už raději přenechala solární anabázi tamnímu školníkovi. Sama už s projektem nechce ztrácet nervy. Na druhou stranu vnímá velký pozitivní posun v domluvě s novou firmou, která nastoupila po kritizovaném Columbusu.

Společnost SAKO Solar, které žije zejména z půjček od mateřské firmy SAKO Brno a u banky má sjednaný úvěr na 325 milionů korun, tvrdí, že letos už další elektrárny skutečně „pofrčí“. „Dokončeno máme 29 výroben a ve výstavbě dalších 34 elektráren. Všechny plánujeme letos zprovoznit,“ prohlásil mluvčí firmy.

Podle informací iDNES.cz je však takové číslo spíš přání, které má k realitě daleko. Jestli se vůbec něco podaří úspěšně připojit do sítě, se ukáže až v průběhu roku.

