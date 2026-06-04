Současný znojemský starosta Koudela povede do voleb kandidátku SPOLU

Současný znojemský starosta František Koudela (ODS) povede jako lídr do podzimních komunálních voleb kandidátku SPOLU. Kromě zástupců jeho strany na ní budou také kandidáti KDU-ČSL a TOP 09. Jako lídři budou kandidovat i dlouholetí komunální politici, kteří dnes sedí ve vedení města a kteří vedli svá hnutí i před čtyřmi lety. Jde o Jakuba Malačku z hnutí Naše Znojmo a Jiřího Kacetla, který zakládal hnutí Pro Znojmo. To v minulosti spolupracovalo se Starosty a nezávislými a letos bude usilovat o hlasy voličů pod názvem Starostové pro Znojmo. ČTK to řekli zmínění politici.
Jako dvojka na kandidátce hnutí ANO bude někdejší starostka Ivana Solařová, která vykonává uvolněnou funkci předsedkyně kontrolního výboru v Jihomoravském kraji. Lídra kandidátky chce hnutí představit až v následujících dnech, řekla ČTK. Do voleb míří i SPD jako nynější opoziční strana, lídra zatím nezveřejnila. O hlasy se bude ucházet i několik dalších menších hnutí včetně nových.
Vítězem voleb před čtyřmi lety se stalo hnutí ANO s téměř 28 procenty hlasů a postavilo koalici s SPD a Znojmáky, která se ovšem po necelých dvou letech rozpadla. Solařová ČTK řekla, že kandidátka je složená z lidí různých profesí, kteří dokážou být přínosem pro město. "Chceme se hodně věnovat správě zanedbávaného majetku. Dalšími oblastmi, jimž se chceme věnovat, jsou zdravotnictví, školství a sociální péče. Na starostku nyní nekandiduji, protože nechci kumulovat funkce a můžu fungovat jako spojka mezi městem a krajem," řekla Solařová.
Druhé před čtyřmi lety skončilo Naše Znojmo, na jehož kandidátce byli i lidé, kteří byli dříve členy ČSSD. Letos už se však kandidátka promění. "Zůstanu lídrem, další kandidáty začneme představovat v kampani. Hodně jsme tým osvěžili, chtěla se k nám přidat řada lidí. Vnímám to pozitivně, protože chceme přivádět do komunální politiky i nové myšlenky," řekl Malačka. Jako hlavní témata zmínil dopravu, bydlení a bezpečnost.
ODS kandidovala naposledy společně s KDU-ČSL, TOP 09 tehdy kandidovala samostatně a neúspěšně. Letos se strany spojily dohromady, další kandidáty stejně jako programové priority chce uskupení představit jako celek později, řekl Koudela.
Kacetl jako lídr Starostů pro Znojmo uvedl, že na druhém místě bude současná zastupitelka Alena Paulenková a na třetím politický nováček Martin Vyskočil, který už však s hnutím čtyři roky spolupracuje. "Bude hlasem z Přímětic, které jsou největší městkou částí a ne vždy tam z radnice dohlédneme. Navíc je vedoucí oblastní organizace STAN," řekl Kacetl. Hnutí se podařilo přilákat na další místa nové a mladé kandidáty. Chce se zaměřit především na dopravní problematiku a zavedení systému rezidentního parkování a také na znovuoživení Domečku jako společenského místa.
Regionální týdeník Znojemsko zmapoval kandidaturu i dalších stran a hnutí. SPD se během volebního období částečně rozpadla a například Růžena Šalamonová založila hnutí Poctivé Znojmo, na jehož kandidátce jsou podle informací na facebooku bývalý hokejista Peter Pucher, bývalý člen Znojmáků Bert Bartas či bývalý člen SPD Stanislav Plichta. Zda bude lídryní Šalamonová, zatím nepotvrdila. SPD zatím lídra také neuvedlo. Bohumila Beranová, někdejší předsedkyně Znojmáků, kteří se v minulém volebním období rozpadli, povede vlastní kandidátku nestraníků. Kandidátku s nestraníky pod názvem Znojmo jsi ty! vytvořili před čtyřmi lety neúspěšní Piráti s lídrem Pavlem Nevrklou. Kandidaturu potvrdila také Přísaha.