Současný znojemský starosta Koudela povede do voleb kandidátku SPOLU

Autor: ČTK
  14:57aktualizováno  14:57
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Současný znojemský starosta František Koudela (ODS) povede jako lídr do podzimních komunálních voleb kandidátku SPOLU. Kromě zástupců jeho strany na ní budou také kandidáti KDU-ČSL a TOP 09. Jako lídři budou kandidovat i dlouholetí komunální politici, kteří dnes sedí ve vedení města a kteří vedli svá hnutí i před čtyřmi lety. Jde o Jakuba Malačku z hnutí Naše Znojmo a Jiřího Kacetla, který zakládal hnutí Pro Znojmo. To v minulosti spolupracovalo se Starosty a nezávislými a letos bude usilovat o hlasy voličů pod názvem Starostové pro Znojmo. ČTK to řekli zmínění politici.

Jako dvojka na kandidátce hnutí ANO bude někdejší starostka Ivana Solařová, která vykonává uvolněnou funkci předsedkyně kontrolního výboru v Jihomoravském kraji. Lídra kandidátky chce hnutí představit až v následujících dnech, řekla ČTK. Do voleb míří i SPD jako nynější opoziční strana, lídra zatím nezveřejnila. O hlasy se bude ucházet i několik dalších menších hnutí včetně nových.

Vítězem voleb před čtyřmi lety se stalo hnutí ANO s téměř 28 procenty hlasů a postavilo koalici s SPD a Znojmáky, která se ovšem po necelých dvou letech rozpadla. Solařová ČTK řekla, že kandidátka je složená z lidí různých profesí, kteří dokážou být přínosem pro město. "Chceme se hodně věnovat správě zanedbávaného majetku. Dalšími oblastmi, jimž se chceme věnovat, jsou zdravotnictví, školství a sociální péče. Na starostku nyní nekandiduji, protože nechci kumulovat funkce a můžu fungovat jako spojka mezi městem a krajem," řekla Solařová.

Druhé před čtyřmi lety skončilo Naše Znojmo, na jehož kandidátce byli i lidé, kteří byli dříve členy ČSSD. Letos už se však kandidátka promění. "Zůstanu lídrem, další kandidáty začneme představovat v kampani. Hodně jsme tým osvěžili, chtěla se k nám přidat řada lidí. Vnímám to pozitivně, protože chceme přivádět do komunální politiky i nové myšlenky," řekl Malačka. Jako hlavní témata zmínil dopravu, bydlení a bezpečnost.

ODS kandidovala naposledy společně s KDU-ČSL, TOP 09 tehdy kandidovala samostatně a neúspěšně. Letos se strany spojily dohromady, další kandidáty stejně jako programové priority chce uskupení představit jako celek později, řekl Koudela.

Kacetl jako lídr Starostů pro Znojmo uvedl, že na druhém místě bude současná zastupitelka Alena Paulenková a na třetím politický nováček Martin Vyskočil, který už však s hnutím čtyři roky spolupracuje. "Bude hlasem z Přímětic, které jsou největší městkou částí a ne vždy tam z radnice dohlédneme. Navíc je vedoucí oblastní organizace STAN," řekl Kacetl. Hnutí se podařilo přilákat na další místa nové a mladé kandidáty. Chce se zaměřit především na dopravní problematiku a zavedení systému rezidentního parkování a také na znovuoživení Domečku jako společenského místa.

Regionální týdeník Znojemsko zmapoval kandidaturu i dalších stran a hnutí. SPD se během volebního období částečně rozpadla a například Růžena Šalamonová založila hnutí Poctivé Znojmo, na jehož kandidátce jsou podle informací na facebooku bývalý hokejista Peter Pucher, bývalý člen Znojmáků Bert Bartas či bývalý člen SPD Stanislav Plichta. Zda bude lídryní Šalamonová, zatím nepotvrdila. SPD zatím lídra také neuvedlo. Bohumila Beranová, někdejší předsedkyně Znojmáků, kteří se v minulém volebním období rozpadli, povede vlastní kandidátku nestraníků. Kandidátku s nestraníky pod názvem Znojmo jsi ty! vytvořili před čtyřmi lety neúspěšní Piráti s lídrem Pavlem Nevrklou. Kandidaturu potvrdila také Přísaha.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století

Broumovský klasicistní statek se zrodil před téměř dvěma sty lety v oblasti...

Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt, který spojuje cit pro historii s respektem k původní architektuře. Selské stavení Melchior Häusler v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...

Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů

Akce Pradědečkův traktor vždy přitáhne hodně návštěvníků.

Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V Čáslavi jim to sice úplně neumožní, alespoň ne těm nejmenším, zato si všichni mohou prohlédnout stroj,...

Do Prahy míří detektiv Sherlock Holmes. Jeho interaktivní výstava prověří důvtip i dedukci

Startovat má koncem června. Základní vstupné bude 380 korun.

Do hlavního města míří výstava, která má návštěvníkům přinést hru faktů, dedukce a logiky. Expozice představí nejen příběhy nejslavnějšího detektiva světa, ale také metody pozorování a forenzní...

5. června 2026  5:38

Evropský unikát pro atlety postavili v Plzni. Po jeho střeše budou běhat do kopce

Nový tréninkový objekt v areálu atletického stadionu v Plzni-Skvrňanech. Jde...

V Evropě jsou stavby, kde sportovci trénují během po střeše. Není zde však žádná taková, kde by se takto mohli zdokonalovat v běhu do kopce, navíc ve více úrovních nad sebou. Právě takovou možnost...

5. června 2026  5:22,  aktualizováno  5:22

Na červenou projede i šest aut včetně kamionu. Olomouc chce řidiče ukáznit kamerami

Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším...

Zatímco se auto už začíná po zeleném signálu rozjíždět, křižovatkou před ním ještě „proletí“ z jiného směru hned několik vozů, kterým už svítí červená. V Olomouci je to na křížení Rooseveltovy a...

5. června 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

V Mikulově rozšíří jazzový chodník slávy, hrát se bude na náměstí i na zámku

ilustrační snímek

Chodník slávy před rodným domem jazzmana Karla Krautgartnera v Mikulově na Břeclavsku se dnes rozšíří o další hvězdu. Budou na ní jména Ladislava Kolmačky a...

5. června 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Plzni začíná Metalfest, zahrají světové hvězdy Anthrax, Accept či Sepultura

ilustrační snímek

Pětadvacet kapel z Evropy i ze zámoří a víc než 35 hodin živé metalové hudby nabídne ode dneška do neděle v Plzni 15. ročník festivalu Metalfest Open Air. Do...

5. června 2026,  aktualizováno 

Chlapce na Příbramsku zabila elektřina, vylezl na stožár vysokého napětí

ilustrační snímek

V obci Chotilsko na Příbramsku dnes večer zemřel nezletilý chlapec po zásahu elektrickým proudem. Vylezl na stožár vysokého napětí. Úmrtím se zabývá policie,...

4. června 2026  22:07,  aktualizováno  22:07

Chlapec na Příbramsku vylezl na stožár vysokého napětí, zabila ho elektřina

Nezletilý chlapec uhořel na Příbramsku na stožáru vysokého napětí. (4. června...

K tragické nehodě došlo ve čtvrtek podvečer v obci Chotilsko na Příbramsku. Nezletilý chlapec tam zemřel po zásahu elektrickým proudem. Vylezl na stožár vysokého napětí. Úmrtím se zabývá policie,...

4. června 2026  22:32,  aktualizováno  22:32

iDNES: Soud potvrdil podmínku a zákaz činnosti za havárii kolotoče v Havířově

ilustrační snímek

Krajský soud v Ostravě dnes potvrdil trest v případu havárie kolotoče na pouti v Havířově na Karvinsku, při které se v září 2022 zranilo 18 lidí. Dvouletý...

4. června 2026  19:24,  aktualizováno  19:24

Cyklista zemřel po srážce s autobusem v Krči, provoz je pozastavený

Po srážce s autobusem zemřel v Praze v ulici Vídeňská cyklista. (4. června 2026)

V Praze v ulici Vídeňská ve čtvrtek večer zemřel cyklista. K tragické nehodě došlo po srážce s autobusem, příčiny nehody nyní policie vyšetřuje. Na místě zasahovaly složky záchranného systému.

4. června 2026  20:02

Obec Úherce na Plzeňsku otevřela skatepark s neobvyklým tvarem překážek

Obec Ăšherce na PlzeĹsku otevĹ™ela skatepark s neobvyklĂ˝m tvarem pĹ™ekĂˇĹľek

Obec Úherce na Plzeňsku otevřela skatepark o rozloze 600 metrů čtverečních. Jde o neobvyklé sportoviště s organickými tvary překážek od jednoduchých po skoro...

4. června 2026  18:16,  aktualizováno  18:16

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Jihlavská zoo předala dva ze tří odchovaných aligátorů čínských do Polska

ilustrační snímek

Jihlavská zoologická zahrada předala dva odchované aligátory čínské do Polska. Mladé samice převzala zoo Zamość, která je v současnosti jedinou polskou...

4. června 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

Výstava u lánského zámku představuje automobily Václava Havla

VĂ˝stava u lĂˇnskĂ©ho zĂˇmku pĹ™edstavuje automobily VĂˇclava Havla

Výstava u lánského zámku představuje čtyři autentické automobily Václava Havla včetně vozu Mercedes 14/30 HP z roku 1911 jeho dědečka, stavitele a podnikatele...

4. června 2026  17:21,  aktualizováno  17:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.