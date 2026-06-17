Součástí františkánské výstavy pod brněnskou katedrálou je plášť Jana Kapistrána

Nová výstava v kryptě brněnské katedrály připomene 800. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi a přiblíží činnost řádů, které rozvíjí jeho odkaz. Ozdobou výstavy je plášť jiného světce, Jana Kapistrána, patrona Brna, který město opakovaně navštívil. Plášť je více než 570 let starý. Vernisáž se koná dnes odpoledne, pro veřejnost se výstava otevře ve čtvrtek, potrvá do 20. září, oznámila ČTK mluvčí brněnského biskupství Anežka Benešová.
Výstava se věnuje zejména řádům, které mají vazbu na Brno. Z mužských řeholí jsou to minorité, františkáni a kapucíni, z ženských pak alžbětinky, františkánky, školské sestry a klarisky. Připomíná jejich historii včetně zaniklých klášterů, ale i současné působení.
"Chtěli jsme ukázat františkánskou rodinu jako živou součást města Brna," uvedla jedna z kurátorek Kristýna Kurjan.
Kromě pláště Jana Kapistrána návštěvníci zhlédnou například rozměrný obraz svatého Františka od jednoho z nejvýznamnějších českých barokních malířů 18. století, jezuity Ignáce Raaba.
Další zajímavostí je "rodokmen" františkánského řádu z roku 1881. "Mezi podporovateli řádu najdeme i svatou Anežku Českou nebo dokonce vzdoropapeže Alexandra V., který byl členem františkánského řádu," doplnila další kurátorka Petra Lexová.