Součástí Slavností Brno bude letos na náměstí Svobody sedm akcí

Sedm vícedenních akcí, které jsou součástí programu Slavností Brno, se letos uskuteční na náměstí Svobody. Již v pátek začnou desetidenní Velikonoční slavnosti, poslední bude na přelomu září a října vinobraní. Stejně jako loni se v centru města uskuteční společně se závody Moto GP akce nazvaná Brno Grand Prix, řekl dnes na tiskové konferenci starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).
Letos se motocyklové závody pojedou na Masarykově okruhu od 19. do 21. června. Na náměstí Svobody bude program už od úterý 16. června, vrcholem má být čtvrteční program v režii Automotodromu Brno. Podle toho pak přizpůsobí svůj program i radnice městské části. "Návštěvníci se opět setkají ve městě s některými jezdci při autogramiádě," řekl Mencl. O víkendu bude možné sledovat závody na velkoplošných obrazovkách, chystá se také vystoupení kapely Tři sestry, výstava motocyklů či panelů s historickými fotografiemi.
Ostatní akce jsou spojené s lidovými zvyky a tradicemi. Na náměstí bývají ve stáncích různí řemeslníci se svými produkty, které doplňují prodejci jídla a pití. Často jde o regionální speciality. "Spolupracujeme na jednotlivých akcích s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea, s Mezinárodním folklorním festivalem Strážnice, s interprety lidové hudby a s neziskovými organizacemi," řekla místostarostka Ludmila Oulehlová (ANO). Prodejci, kteří chtějí mít při některé z akcí pronajaté stánky, se mohou ještě do 3. dubna hlásit do výběrového řízení.
Po Velikonočních slavnostech budou následovat Májové slavnosti od 12. do 15. května, v závěru června se uskuteční Svatojánské slavnosti, poslední srpnová dekáda bude patřit dožínkám, první zářijový týden Burčákovým slavnostem a poslední akcí bude vinobraní. "Slavnosti pořádáme třetím rokem. Chtěli jsme dění na náměstí Svobody kultivovat, což se daří. Předtím se na něm konaly nesourodé akce zaměřené převážně na konzumaci jídla a pití. Navíc jsme sjednotili vizuální styl a prodejci mají od nás pronajaté stánky, které jsme koupili pro vánoční trhy," řekla Oulehlová.