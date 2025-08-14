Útočil pivní lahví. Za napadení dvou bezdomovců na náměstí dostal muž 7,5 roku

  17:02aktualizováno  17:02
Na sedm a půl roku do vězení s ostrahou za výtržnictví a těžké ublížení na zdraví poslal Krajský soud v Brně muže, který loni v létě napadl dva bezdomovce. Sám mezi ně patří, agresivitou řešil vzájemné spory. Obou napadení se dopustil v opilosti, v obou případech k nim použil skleněnou pivní lahev. Odsouzený si ponechal lhůtu na odvolání.
Fotogalerie1

Obviněný z napadení bezdomovce odchází v poutech od soudu v Brně. (srpen 2025) | foto: Simona Hertlová

Bezdomovce, s nimiž se znal, napadl osmapadesátiletý Ludvík Hauser loni během několika týdnů vždy na Mendlově náměstí v Brně. V prvním případě v červenci skleněnou lahví rozbil Martinovi M. hlavu tak, že ji potřeboval zašít několika stehy, a zároveň mu způsobil pohmožděniny. Při druhém z incidentů byl sice Hauser nejprve napaden, konflikt však sám vyhrotil a opět ho ukončil útokem lahví od piva.

Z prvního případu se snažil „vykroutit“ tvrzením, že v době, kdy se odehrál, byl na návštěvě u své matky, to mu však soud vyvrátil. K druhému napadení se pak přiznal.

Místo výpovědi u soudu se opilec válel v parku, vyšetřovatelka si pro něj dojela

„V podání paní obhájkyně šlo (v druhém z případů) o nutnou obranu. Faktem je, že konflikt skončil a obžalovaný ho opětovně vyeskaloval,“ vysvětlil soudce Aleš Novotný, proč opětovné napadení nemůže být považováno za obranu. „Ve vojenství může být přísloví ‚nejlepší obrana je útok‘ akceptovatelný. V tomto případě to tak není,“ dodal Novotný.

Soud vycházel především z výpovědí svědků, přestože nejsou vzhledem k bezdomovecké komunitě stoprocentně důvěryhodné. Jasněji v případech udělaly kamerové záznamy a telefonát na linku 158, který kuriózně sám Hauser po útoku na Martina M. provedl.

„Hele, já jsem prej měl dneska někoho napadnout na Mendláku,“ řekl na něm Hauser a dožadoval se odpovědi, zda je to pravda.

23. května 2025

Vynesení trestu se dočkal týden po předchozím přelíčení, zkomplikovaném opilostí, v níž se coby svědek k soudu dostavil napadený Martin M. Hausera se tehdy víceméně zastal. „Když mě před rokem napadl, nic jsem na policii nepodal,“ tvrdil Martin M. minulý týden. Naopak celou situaci bral s nadhledem. „Ježíš, byl (Hauser) trošku napitej, tak mi dal flaškou. On není špatnej kluk,“ popsal incident z července minulého roku.

Ujistil soudce, že s obžalovaným jsou už několik let dobří kamarádi, ale jinak byla jeho výpověď strohá. Moc si toho totiž nepamatoval, protože i v den napadení oba pili alkohol.

Lahví jsem neútočil, pivo piju jen v plechu, hájí se muž souzený za napadení soků

To však soudce Novotný vyhodnotil způsobem, jaký jak napadenému, tak zejména odsouzenému příliš nenahrál. „Způsob, kterým po požití alkoholu obžalovaný řeší své trable, není v souladu se zákonem,“ pronesl.

Za výtržnictví a těžké ublížení na zdraví Hauserovi hrozilo pět až dvanáct let za mřížemi. Sedm a půl roku ve vězení s ostrahou dostal s ohledem na svůj předchozí – z hlediska zákona vcelku bezproblémový – život. „Po dobu pětadvaceti let se nedopustil ničeho zásadního, přestože spořádaný život to nebyl,“ vysvětlil soudce Novotný.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Primátor Prahy Svoboda tvrdí, že koncert rapera Kanye Westa by uspořádat nenechal

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se vyjádřil proti případnému pořádání koncertu kontroverzního amerického rapera Yeho, dříve známého jako Kanye West. Město Praha podle něj koncert neuspořádá.

14. srpna 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Městské oslavy v Třebíči připomenou 690 let od udělení městských práv

V Třebíči začne v pondělí program věnovaný letošnímu 690. výročí udělení městských práv. Inspirovaný bude postavou markraběte a pozdějšího krále a císaře Karla...

14. srpna 2025  17:33,  aktualizováno  17:33

Vzdělávací aplikace, která mění způsob, jak se děti učí, přichází do Česka

14. srpna 2025  18:49

V Kralupech nad Vltavou začala obnova Seifertova parku v části Lobeček

V Kralupech nad Vltavou začala obnova Seifertova parku v části Lobeček. Práce potrvají do léta příštího roku. Kromě zeleně dá město upravit i různé prvky...

14. srpna 2025  17:06,  aktualizováno  17:06

Bezpečnost motocyklistů, výuka motocyklistů na polygonu

14. srpna 2025  18:39

V Moravskoslezském kraji bude do sněmovních voleb registrováno 22 uskupení

V Moravskoslezském kraji bude pro podzimní sněmovní volby registrováno 22 politických uskupení. O přízeň voličů jich tak bude usilovat o tři více než v roce...

14. srpna 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

Díky zákazníkům McDonald's zamíří na stavbu nového Domu Ronalda McDonalda v Olomouci téměř 7 milionů korun

14. srpna 2025  18:22

Ve Valašských Kloboukách se lidem otevřou tamní dřevěnice

Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku se v sobotu 23. srpna otevřou lidem tamní dřevěnice. Bude se konat akce Živé dřevěnice. Návštěvníci si budou moci v...

14. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Čtenářů tisku je téměř 7 milionů

14. srpna 2025  18:03

Divadlo s herci s Downovým syndromem připravuje představení o Mohelnu

Brněnské divadlo Aldente s herci s Downovým syndromem uvede v Mohelně na Třebíčsku několik představení inspirovaných Mohelnem a jeho okolím. Jeho zkoušky...

14. srpna 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Zámek Veleslavín se opět neprodal, jeho cena je nereálná, tvrdí Praha 6. Chce si ho opět půjčit

Památka se posedmé v aukci neprodala. Cenu, kterou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požaduje, považuje šestá městská část za nesmyslnou. Nyní se pokusí s úřadem domluvit, aby zámek a...

14. srpna 2025  17:36

V Ústeckém kraji je kvalita vody ve většině přírodních koupališť dobrá

V Ústeckém kraji je kvalita vody ve většině přírodních koupališť dobrá. Sinice jsou ve Varvažově na Ústecku a zelené řasy v Chmelaři na Litoměřicku. Oproti...

14. srpna 2025  15:46,  aktualizováno  15:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.