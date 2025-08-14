Bezdomovce, s nimiž se znal, napadl osmapadesátiletý Ludvík Hauser loni během několika týdnů vždy na Mendlově náměstí v Brně. V prvním případě v červenci skleněnou lahví rozbil Martinovi M. hlavu tak, že ji potřeboval zašít několika stehy, a zároveň mu způsobil pohmožděniny. Při druhém z incidentů byl sice Hauser nejprve napaden, konflikt však sám vyhrotil a opět ho ukončil útokem lahví od piva.
Z prvního případu se snažil „vykroutit“ tvrzením, že v době, kdy se odehrál, byl na návštěvě u své matky, to mu však soud vyvrátil. K druhému napadení se pak přiznal.
|
Místo výpovědi u soudu se opilec válel v parku, vyšetřovatelka si pro něj dojela
„V podání paní obhájkyně šlo (v druhém z případů) o nutnou obranu. Faktem je, že konflikt skončil a obžalovaný ho opětovně vyeskaloval,“ vysvětlil soudce Aleš Novotný, proč opětovné napadení nemůže být považováno za obranu. „Ve vojenství může být přísloví ‚nejlepší obrana je útok‘ akceptovatelný. V tomto případě to tak není,“ dodal Novotný.
Soud vycházel především z výpovědí svědků, přestože nejsou vzhledem k bezdomovecké komunitě stoprocentně důvěryhodné. Jasněji v případech udělaly kamerové záznamy a telefonát na linku 158, který kuriózně sám Hauser po útoku na Martina M. provedl.
„Hele, já jsem prej měl dneska někoho napadnout na Mendláku,“ řekl na něm Hauser a dožadoval se odpovědi, zda je to pravda.
|
23. května 2025
Vynesení trestu se dočkal týden po předchozím přelíčení, zkomplikovaném opilostí, v níž se coby svědek k soudu dostavil napadený Martin M. Hausera se tehdy víceméně zastal. „Když mě před rokem napadl, nic jsem na policii nepodal,“ tvrdil Martin M. minulý týden. Naopak celou situaci bral s nadhledem. „Ježíš, byl (Hauser) trošku napitej, tak mi dal flaškou. On není špatnej kluk,“ popsal incident z července minulého roku.
Ujistil soudce, že s obžalovaným jsou už několik let dobří kamarádi, ale jinak byla jeho výpověď strohá. Moc si toho totiž nepamatoval, protože i v den napadení oba pili alkohol.
|
Lahví jsem neútočil, pivo piju jen v plechu, hájí se muž souzený za napadení soků
To však soudce Novotný vyhodnotil způsobem, jaký jak napadenému, tak zejména odsouzenému příliš nenahrál. „Způsob, kterým po požití alkoholu obžalovaný řeší své trable, není v souladu se zákonem,“ pronesl.
Za výtržnictví a těžké ublížení na zdraví Hauserovi hrozilo pět až dvanáct let za mřížemi. Sedm a půl roku ve vězení s ostrahou dostal s ohledem na svůj předchozí – z hlediska zákona vcelku bezproblémový – život. „Po dobu pětadvaceti let se nedopustil ničeho zásadního, přestože spořádaný život to nebyl,“ vysvětlil soudce Novotný.