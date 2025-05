Obhájce požádal Krajský soud v Brně o konání hlavního líčení bez účasti veřejnosti. Ta je však v soudní síni přítomna, a to v hojném počtu.

Obviněný student střední školy z okresu Žďár nad Sázavou, který nemá trestní minulost, loni v říjnu přicestoval s přáteli do Brna popíjet. V jednom z barů se seznámil s dvaatřicetiletým mužem, který mladíka pozval do svého bytu v ulici Hrnčířská. Druhý den ráno student podle spisu svého hostitele brutálně zavraždil.

„Použil bodnořezný nástroj. Bodal do krku, hrudníku, zad. Poškozený utrpěl mnohačetná bodnořezná zranění, více než šedesát,“ uvedl už dříve Luděk Blahák, zástupce vedoucího Odboru obecné kriminality krajského ředitelství policie v Brně, který se podle svých slov za svou třicetiletou službu s takto brutální vraždou nesetkal.

Ranním útokem podle Blaháka vyvrcholila předchozí rozepře. To potvrdila i státní zástupkyně Eva Žďárská. „Seznámili se v nočním podniku, poté šli do bytu poškozeného. V bytě se mazlili, proběhl pokus o anální sex, následně pokračoval orální sex. S ním ale obviněný Daniel Štěpán nesouhlasil. (Poškozený) s tím tedy přestal a šli spát. Ráno se Daniel Štěpán cítil špatně a chtěl si s (poškozeným) homosexuální aktivity vyříkat,“ přečetla Žďárská z obžaloby.

„Štěpán šel do kuchyně, kde vzal stříbrný nůž o délce 35 centimetrů. Přešel do obýváku, kde spal poškozený. Tam vykřikl ‚ku**o‘ a řízl se do vlastní ruky. (Poškozený) se probudil a pokoušel se vstát. Štěpán jej bodal do obličeje, krku, trupu, horních končetin a pak jej udeřil kytarou. Způsobil (poškozenému) mnohočetná bodně řezná poranění, a to minimálně v počtu osmdesáti ran,“ dodala žalobkyně.

Štěpán oběti zasáhl i plíce, játra, ledviny a třikrát srdce.

Přes pokus o obranu neměl napadený muž šanci a vykrvácel. Mladík po svém činu vyskočil oknem přízemního bytu, nechal si v nemocnici ošetřit vlastní zranění a odjel domů.

Dva dny po činu byl díky informacím od svědků dopaden ve Velkém Meziříčí, podle policistů se přiznal a vyjádřil lítost. Následně byl umístěn do vazby. S ní oproti zvyklostem souhlasil. „Je to velice nešťastná událost. Obviněný potřebuje akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc,“ sdělila Žďárská.

Obviněný už dříve zaslal příbuzným ubodaného muže omluvný dopis, a to asi půl roku po zadržení. V úterý v slzách před soudem vyjádřil lítost. „Budu se celý život snažit o nápravu,“ prohlásil Štěpán a přiznal vinu. Soudní senát vedený Dušanem Beránkem přijal prohlášení viny tak, jak je skutek popsán v obžalobě. Nebude se tak provádět dokazování.

Přesto soudce nyní čte závěry soudních znalců. Podle nich například Štěpán trpí nižším sebevědomím, které se snaží kompenzovat. Znalci také potvrdili, že obžalovaný opravdově cítí lítost a vinu.