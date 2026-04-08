Soud bude znovu jednat o vazbě pro Jiřikovského, žalobce ji navrhl prodloužit

Městský soud v Brně bude po několika měsících znovu jednat o vazbě pro Tomáše Jiřikovského, ve které je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Žalobce navrhl její prodloužení. ČTK to dnes řekl mluvčí soudu Zdeněk Jiří Skupin. Soud musí vazbu projednávat každé tři měsíce. Neveřejné vazební zasedání je nařízeno na 16. dubna.
"Zdejší soud již eviduje návrh státního zastupitelství na prodloužení vazby dotčeného," uvedl mluvčí. Předchozí mluvčí soudu Petra Láníčková dříve uvedla, že Jiřikovský na takový návrh reagovat nemusí a je pouze na něm, zda podá naopak návrh na své propuštění vazby. Státní zástupce ve lhůtě návrh podat musí, jinak by obviněný musel být propuštěn na svobodu.
Městský soud poslal Jiřikovského do vazby loni 17. srpna, následně ji v polovině prosince prodloužil. "Soudce naznal, že i nadále trvají vazební důvody, oba dva, tedy vazby předstižné nebo útěkové, a ponechal pana obviněného ve vazbě. Nepřijal ani záruky navržené obhajobou," uvedl tehdy žalobce Ondřej Šrámek. Doplnil, že šlo o celou řadu navrhovaných záruk, kombinace peněžité záruky, dohledu či slibu. Jiřikovský se zasedání účastnil, k věci nevypovídal, dodal.
Policie Jiřikovského zadržela v jeho domě loni v Břeclavi 14. srpna. O dva dny později ho obvinila ze dvou skutků legalizace výnosů z trestné činnosti, kterých se podle kriminalistů dopustil v roce 2015 a loni. Podle policie Jiřikovský zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Loňský skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování letos obvinění Jiřikovského rozšířili. Nyní je stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jeho jednání posoudili mimo jiné jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.
Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) kvůli tomu rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Podle auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.
Policisté původně prověřovali také okolnosti vrácení počítačové techniky obviněnému Jiřikovskému zajištěné v dřívějším trestním řízení, a to kvůli možnému zneužití pravomoci úřední osoby. Tuto část kauzy však nedávno odložili s tím, že nejde o trestný čin.