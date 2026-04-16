Soud bude znovu jednat o vazbě pro Jiřikovského, žalobce ji navrhl prodloužit

Městský soud v Brně dnes bude po několika měsících znovu jednat o vazbě pro Tomáše Jiřikovského, který v ní je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Žalobce navrhl její prodloužení. Soud musí vazbu projednávat každé tři měsíce. Městský soud poslal Jiřikovského do vazby loni 17. srpna a v polovině prosince ji prodloužil.
Policie Jiřikovského zadržela v jeho domě v Břeclavi loni 14. srpna. O dva dny později ho obvinila ze dvou skutků legalizace výnosů z trestné činnosti, kterých se podle kriminalistů dopustil v roce 2015 a loni. Podle policie Jiřikovský zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Loňský skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování letos obvinění Jiřikovského rozšířili. Nyní je stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jeho jednání posoudili mimo jiné jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.
Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) kvůli tomu rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Podle auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.