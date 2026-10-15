Soud dostal návrh na přezkum voleb ve Zlíně, stěžovatel se domáhá změny výsledků

Krajský soud v Brně obdržel návrh na přezkum výsledků komunálních voleb ve Zlíně. Na justici se obrátil stěžovatel Jiří Cielecký, podle něhož byl při volbách porušen zákon. Míní, že vítězem voleb ve Zlíně by mělo být hnutí STAN, a nikoliv ANO, které vyhrálo dle zveřejněných výsledků. ČTK to dnes sdělila mluvčí soudu Klára Belkovová. Na správní soudy se mohou lidé v souvislosti s volbami obracet do 23. října.
"Ve věci má navrhovatel za to, že volební proces neproběhl dle zákonných pravidel a domáhá se změny výsledků vítěze voleb do Magistrátu města Zlín ve prospěch volební strany Starostové a nezávislí," uvedla mluvčí. Jde o první návrh týkající se skončených komunálních voleb, kterým se brněnský krajský soud zabývá. "Soud rozhoduje ve lhůtě 20 dnů od podání návrhu," doplnila Belkovová.
Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD se dvěma zastupiteli.
Ve Zlíně se v povolebním vyjednávání spojily tři subjekty, které dohromady získaly 12 ze 41 mandátů. Jde o ODS, Společně pro Zlín, kterou vytvořili lidovci, TOP 09 a Nestraníci, a Zlín Srdcem s Piráty. O případné spolupráci nyní trojblok jedná s uskupením Zlín 21 a také se zástupci STAN. Vítězné hnutí ANO v tuto chvíli zůstává mimo koaliční vyjednávání.
Hned po volbách přitom ANO o pravděpodobném základu budoucí koalice jednalo s hnutím Zlín 21 a s ODS. Do koalice však chtěly ještě přibrat další subjekt či subjekty, zmiňovaly lidovce a Piráty. Hnutí Zlín 21 však v úterý večer oznámilo, že ukončilo dosavadní jednání o možném základu koalice s ANO a ODS. Hnutí STAN, které bylo v končícím volebním období v opozici, vyzvalo demokratické strany ve Zlíně k vytvoření koalice bez hnutí ANO.