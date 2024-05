Statisícovým úplatkem chtěl pomoct dceři k získání bytu, viní policistu žalobkyně

Vlček podle státní zástupkyně Petry Lastovecké využíval kontaktu na hlavní postavy bytové kauzy v městské části Brno-střed, tedy expolitika ODS Otakara Bradáče a realitního makléře Zdeňka Červinku. Oba jsou rovněž stíhaní.

„Chtěl, aby zprostředkovali přidělení bytu jeho dceři ve výrazně kratší době než u jiných zájemců za předem specifikovaný obnos. Chtěl tak nezákonně ovlivnit přidělení městského bytu,“ popsala v návrhu obžaloby Lastovecká s tím, že je Vlček obžalován z podplácení.

Podle ní si byl dobře vědom, že jsou dotyční schopni přidělování bytů ovlivnit, protože Bradáč v té době zastával post předsedy bytové komise na radnici Brna-střed.

Vlček, jehož dcera byt v Beethovenově ulici skutečně dostala, jakoukoliv vinu popřel. „Přidělení bytu jsem nijak neovlivnil,“ prohlásil a odmítl také poskytnutí úplatku. Soudu předložil výpisy z účtu, podle nichž z něj nevybíral žádné statisícové sumy, ani je nikam neposílal. Zároveň tvrdil, že Bradáče ani Červinku nezná.

„Od Úvozu dcera“

Vlček sám v roce 2019 získal v městské části Brno-střed byt od radnice. Právě v té době si zároveň podala žádost do pořadníku i jeho dcera. Ta obviněna není, protože podle žalobkyně o nezákonných krocích svého otce nevěděla. Její jméno proto redakce neuvádí.

Získání bytu v historickém centru Brna ovšem dcera, která u soudu vystoupila jako svědkyně, neřešila pouze s úředníky bytového odboru. Nezvykle se o tom, jak co nejlépe formulovat žádost a co vše doložit a napsat, radila se zaměstnankyní Červinkovy realitní kanceláře a trestně stíhanou Evou Vágnerovou.

„Copak je to nějaká realitka Brna-střed? Měla jste nějaké informace, že umožňuje získání nebo zprostředkování těchto bytů?“ podivoval se soudce Jaroslav Chochola. „Já jsem pouze věděla, že paní Vágnerová pro mě může být přínosem. Ne, že by měla přidělit byt nebo to nějak ovlivnit,“ reagovala Vlčkova dcera s tím, že navíc chtěla znát více názorů.

Lastovecká ovšem zmínila, že obě ženy na sebe měly telefonní číslo, věc intenzivně řešily a především Vágnerová měla Vlčkovu dceru uloženou v mobilu pod přezdívkou „Od Úvozu dcera“. Právě v ulici Úvoz bydlí v městském bytě Vlček.

Uváděla nízký příjem, ale chtěla drahý byt

Žalobkyně tak naznačila, že ani sám policista se k bydlení nemusel dostat zákonnou cestou. „Proč by vám radila? Myslíte si, že konzultace probíhají zdarma? Myslíte si, že realitní kanceláře fungují tak, že jim poděkujete a dáte květinu?“ zasypala Lastovecká Vlčkovu dceru dotazy.

Ta si nedokázala přesně vzpomenout, jak přesně se o Červinkově realitní kanceláři dozvěděla. Podle obžaloby jí kontakt zprostředkoval otec. „Dcera sháněla kontakty přes internet, dívala se na různé komentáře. Měl jsem pocit, že jí pomůžu, když jí někoho můj známý doporučí,“ vypověděl Vlček. Odmítl však, že by šlo přímo o doporučení Červinkovy kanceláře.

Vypovídaly i dvě tehdejší členky bytové komise. Jedna z nich uvedla, že byla přidělováním bytů znepokojena a nechápala, proč někdy nebyl vybrán člověk, který měl nejvíce bodů. V případě bytu v Beethovenově ulici podotkla, že pro přidělení bytu dotyčné nehlasovala, protože se jí nezdál motivační dopis, který byl k žádosti přiložený. Žena v něm podle ní mimo jiné uváděla, že má nízké příjmy. „Přitom si vybrala jeden z nejdražších bytů s rozlohou 150 metrů čtverečních,“ poznamenala svědkyně.

Vlček se před soudem hájil i tím, že za 33 let služby u policie je bezúhonný, má dobré hodnocení a navíc za příkladnou práci získal 22 různých medailí a vyznamenání. V soudní síni se za něj přimlouvala i dcera. Soud verdikt nevynesl, další jednání je naplánované na středu.

Minulý týden obdrželi na základě dohody o vině a trestu podmíněné tresty dva lidé, kteří se k úplatkům za zprostředkování bytů v městské části Brno-střed přiznali. Soud zároveň popsal, jak celý nekalý systém fungoval.