Policejní ajťák pomáhal s prodejem steroidů, zopakoval soud původní verdikt

  14:42aktualizováno  14:42
Odvolací soud původní rozsudek zrušil, ten krajský v Brně ale opět policejního IT specialistu R. Š. uznal vinným. Podle obžaloby se podílel na nelegálním prodeji steroidů, za nějž si už odpykává trest jeho údajný kumpán, který proti němu svědčil.
Fotogalerie4

David Ondra (na snímku) spolu s bývalým pracovníkem policie R. Š. stojí před Krajským soudem v Brně kvůli nelegálnímu obchodu s anabolickými steroidy. (25. března 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Právě výpověď odsouzeného dealera Davida Ondry se snažil obhájce souzeného pracovníka policie znevěrohodnit.

„Bylo by potřeba bezpodmínečně prokázat, že měl můj klient konkrétní představu o trestné činnosti. Výpověď svědka Ondry je ale rozporná a jeho tvrzení se v čase měnily,“ uvedl obhájce.

Tvrdil, že je obžaloba postavená čistě na jeho sděleních a že právě kvůli nedostatkům v Ondrově výpovědi odvolací soud původní rozsudek zrušil.

„Setrvávám na svém stanovisku, že jsem činy, které jsou mi přičítány, nespáchal,“ odmítl muž u soudu jakoukoliv vinu.

Bývalý policejní ajťák kryl známému kšefty se steroidy, dostal podmínku

Podle obžaloby R. Š. obstarával Davidu Ondrovi za úplatu šifrované mobily a notebooky. S jejich pomocí si pak zajišťoval objednávky anabolických steroidů a psychotropních látek ze zahraničí. Dále podle spisu pomáhal Ondrovi s legalizací jeho příjmů z trestné činnosti, například pro něj vytvářel fiktivní faktury.

Krajský soud v Brně však výtky nepřesvědčily a znovu obžalovaného R. Š. uznal vinným. „Vycházeli jsme nejen z výpovědi svědka, ale rovněž z listinných i dalších důkazů, které dokládají obsah komunikace mezi obžalovaným a Davidem Ondrou. Svědkova sdělení jsou tak věrohodná a v souladu s dokazováním,“ zdůvodnila rozhodnutí předsedkyně senátu Soňa Nováčková.

Pomáhal maskovat prodej steroidů známému z posilovny, soudí ajťáka policie

Soud zopakoval svůj původní verdikt z letošního května a R. Š. udělil tříletou podmínku se zkušební dobou čtyři roky, povinnost zaplacení 100 tisíc korun a propadnutí části jeho zlatých svitků a stříbrných mincí.

Obžalovaný se hned na místě prostřednictvím obhájce odvolal, případem se tak znovu bude zabývat Vrchní soud v Olomouci.

