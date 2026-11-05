Soud odhalil u voleb v Brně-Vinohradech chybu s více než 500 hlasy

Krajský soud v Brně odhalil při přezkumu říjnových komunálních voleb v městské části Brno-Vinohrady závažné pochybení jedné z okrskových volebních komisí. Nahlásila o zhruba 500 platných hlasů víc, než kolik lidé skutečně odevzdali. Ani po přepočtení všech hlasovacích lístků se však celkové rozdělení mandátů v zastupitelstvu nezměnilo, soud proto stížnost neúspěšného kandidáta zamítl. Vyplývá to z usnesení, které dnes soud zveřejnil na úřední desce.
Volby napadl lídr volebního uskupení Pro Vinohrady – SPD, Přísaha a nezávislí Radek Sedláček. Poukázal na matematickou anomálii v okrsku č. 26007, kde komise ze 368 platných lístků vykázala 7727 využitých hlasů z celkových 7728 matematicky možných. V praxi by to znamenalo, že téměř všichni voliči využili plný počet 21 křížků, což je u komunálních voleb statisticky téměř vyloučené.
Soud dal navrhovateli za pravdu v tom, že jde o mimořádnou odchylku, a hlasy přepočítal. "Již namátkovou kontrolou prvních přibližně 20 odevzdaných a platných hlasovacích lístků soud zjistil, že na celé řadě z nich byly hlasy přiděleny jen několika kandidátům, kdy volič nerozdělil plný počet 21 hlasů. Bylo tedy zřejmé, že volební komise při sečtení hlasů jednotlivým kandidátům musela pochybit," uvedl v odůvodnění předseda soudního senátu Milan Procházka.
Po přepočtení soud zjistil, že v okrsku bylo ve skutečnosti odevzdáno pouze 7202 hlasů, komise tak výsledek nadsadila o 525 hlasů. V sousedním okrsku č. 26009 navíc soudci objevili zapadlý platný hlasovací lístek, který komise vůbec nevytáhla z obálky.
I přes pochybení soud volební výsledky nezrušil. Po přepočtu se totiž ukázalo, že zvolené složení zastupitelstva zůstalo bez změny.
"Obě volební komise ve volebních okrscích č. 26007 a č. 26009 dopustily pochybení při zjišťování a sčítání hlasů. V případě volebního okrsku č. 26007 jde o pochybení závažné, protože výsledky hlasování nahlášené touto komisí se podstatně odlišují od výsledků zjištěných soudem při přepočtu hlasů. Přesto však obě tato pochybení neměla v konečném součtu žádný vliv na výsledek hlasování v celém volebním obvodu, neboť i přes změnu počtu hlasů přidělených jednotlivým kandidátům nedošlo ke změně pořadí zvolených kandidátů ani jejich náhradníků," stojí v usnesení.