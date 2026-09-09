Soud odmítl stížnost muže, který se podílel na přípravách únosu miliardáře

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Zbyňka Rozsypala, jenž se podílel na přípravách neuskutečněného únosu českého miliardáře. Rozsypal si odpykává šestileté vězení. Soud stížnost označil za zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení. Už dříve soudci odmítli stížnost hlavního aktéra, recidivisty Vlastimila Nekla, jenž si vyslechl trest 12 let.
Nekl plánoval únos developera, který patří mezi sto nejbohatších Čechů. Vinu popíral, šlo prý jen o řeči, které nemyslel vážně. Justice ale dospěla k závěru, že činil konkrétní kroky k přípravě únosu a hledal komplice. Usvědčily ho mimo jiné odposlechy. Jedním z kompliců byl Rozsypal, který na Neklův pokyn založil čtyři bankovní účty. Podle obžaloby měly sloužit k přijetí výkupného.
Liberecký krajský soud Rozsypala původně zprostil obžaloby. Po zásahu Vrchního soudu v Praze se případem zabýval podruhé a uznal jej vinným z přípravy vydírání a zbavení osobní svobody. Obhajoba v ústavní stížnosti tvrdila, že krajský soud jednal pod tlakem vrchního soudu, popřel své původní rozhodnutí a vynesl diametrálně odlišný verdikt, přestože vycházel ze stejných důkazů.
Podle ústavních soudců však nešlo o nátlak nad rámec normálního fungování druhé instance. "Vrchní soud nijak nezavazoval krajský soud co do hodnocení v nalézacím řízení provedených důkazů. Věc byla vrácena krajskému soudu proto, že v jeho původním rozhodnutí zůstala pominuta některá potenciálně významná skutková zjištění, a to i ve světle právního názoru vrchního soudu ohledně toho, co může zakládat přípravu trestného činu," stojí v usnesení senátu se zpravodajem Tomášem Langáškem.
Hlavní aktér Nekl v dříve odmítnuté stížnosti uvedl, že nikdy nedospěl k vypracování podrobného plánu únosu a nezískal ani potenciální spolupachatele. Vše zůstalo na úrovni hypotetického záměru. Tvrdil, že s ohledem na nízkou společenskou škodlivost jej soudy měly zprostit obžaloby, případně odsoudit, ale upustit od potrestání. Ani on však u ÚS neuspěl.
Už dříve byl Nekl souzen v Srbsku za podíl na čtyřech vraždách z let 1998 a 1999. Dostal 40 let vězení, po přesunu do české věznice se dočkal snížení trestu na 25 let a pak i podmíněného propuštění.