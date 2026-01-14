Odvolací senát pražského městského soudu potvrdil květnový verdikt Obvodního soudu pro Prahu 2, který v kauze rozhodoval potřetí. Dvakrát mužovy nároky zamítl, naposledy se však musel řídit nálezem Ústavního soudu. Podle něj kvůli výjimce udělené hygieniky nemusely krajské organizace další roky dělat žádná opatření, aby v oblasti hluk snížily.
Dolák se žalobou domáhal náhrady škody ve výši 500 tisíc korun. Prvoinstanční soud uznal jako adekvátní částku 150 tisíc, s čímž odvolací senát souhlasil. „Podle našeho názoru odpovídá individuální nepohodě, která byla žalovanému způsobena,“ uvedl v odůvodnění soudce Pavel Vlach. Odškodnění podle něj také koresponduje s částkami přiznanými v dřívějších podobných případech.
Dolák považuje odškodnění za nízké, Česká republika podle něj podobné zásahy do zdraví či pohody lidí hodnotí velmi málo. Dolák uváděl, že byl vystaven nadměrnému hluku dlouhodobě dvacet let. Hygienická stanice vydávala výjimku opakovaně, soud však podle Vlacha mohl rozhodovat jen o době po vydání poslední z nich.
Manželé Dolákovi se domáhali náhrady újmy způsobené nezákonným rozhodnutím. Postupovali podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Újma spočívala ve stresu, obavách, ohrožení a zhoršení zdravotního stavu a celkově snížené kvalitě života. Požadovali po ministerstvu zdravotnictví půl milionu korun pro každého.
Obvodní soud, Městský soud v Praze ani Nejvyšší soud jim nevyhověly. Po nálezu Ústavního soudu musely rozhodovat znovu, ovšem z procesních důvodů jen o nároku Libora Doláka. Jeho manželka totiž v minulosti nepodala dovolání k Nejvyššímu soudu, a spor tak pro ni skončil.
Jak městská část Bosonohy, tak blízké Troubsko na Brněnsku jsou dlouhodobě silně zatížené hlukem z dopravy. Dolák již dříve uvedl, že podle jeho názoru podobně jako on trpí hlukem přibližně tisícovka lidí kolem silnice.