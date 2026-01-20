Muž nesouhlasí s pokutou za zveřejněné údaje Sobotky a Špidly, soud řeší odvolání

Mižák žije v Austrálii, podle svého obhájce se cítí nevinen. Kromě něj se odvolali i tři poškození, a to proti výroku o náhradě nemajetkové újmy, když je soud i s dalšími odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.
Městský soud v Brně ve věci rozhodl loni 13. května. „Web jednoznačně řídil a několik let provoz platil pan obžalovaný. O vině není pochyb,“ uvedl tehdy soudce Pavel Horna.
|
Hacknul účty premiérů, špinil migranty, viní muže. Web jsem jen spravoval, hájí se
Kromě toho Mižák podle soudce umožnil neznámým pachatelům na webu zveřejňovat data získaná po překonání zabezpečení. Mezi poškozenými jsou bývalí politici, arabisté, zaměstnanci Amnesty International či další lidé, kteří veřejně vystupovali proti rasismu, xenofobii a sexuální diskriminaci.
Kromě bývalých předsedů vlády jsou to například kněz a filozof Tomáš Halík, zpěvák a skladatel Michael Kocáb či bývalá politička Kateřina Bursíková Jacques. Jde o čtyřicet až padesát lidí, kterým hackeři napadli počítačové účty. Fotografie jejich osobní korespondence z e-mailů či kopie dokladů, osobních dat, telefonních čísel se následně objevily na webu White Media registrovaném v USA.