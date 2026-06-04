Soud opět potvrdil rozhodnutí ÚOHS o zakázce na digitalizaci stavebního řízení

Autor: ČTK
  14:11aktualizováno  14:11
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Krajský soud v Brně znovu potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který zakázal ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) plnění smlouvy na jednu ze zakázek souvisejících s digitalizací stavebního řízení. Rozhodnutím antimonopolního úřadu z března 2024 se soud zabýval podruhé, k novému projednání mu ho vrátil Nejvyšší správní soud (NSS) letos v lednu. Rozsudek je dostupný na úřední desce soudu. ČTK reakci MMR zjišťuje.

Rozhodnutí se týká zakázky na softwarové prostředí pro sdílení informací a dat, na kterou ministerstvo uzavřelo smlouvu v jednacím řízení bez uveřejnění. Tento krok u ÚOHS napadly společnosti VITA software a ICZ.INFRA. Jednací řízení bez uveřejnění mohou zadavatelé veřejných zakázek využít jen mimořádně při splnění přísných podmínek.

Antimonopolní úřad sice uznal, že k jednacímu řízení bez uveřejnění vedly ministerstvo krajně naléhavé okolnosti, ale způsobilo si je samo, protože v předchozím otevřeném řízení stanovilo některé podmínky v rozporu se zákonem a ocitlo se v časové tísni. Krajský soud žalobu ministerstva proti rozhodnutí ÚOHS zamítl, resort se ale obrátil na NSS, který rozsudek nižší instance zrušil a nařídil krajskému soudu případ posoudit znovu. Musel přitom zohlednit, do jaké míry se na vzniklé situaci podílelo samo ministerstvo. To krajský soud udělal a znovu dospěl k názoru, že ÚOHS rozhodl správně.

NSS na konci května vrátil krajskému soudu k novému posouzení i další rozhodnutí týkající se digitalizace stavebního řízení. Týkalo se milionové pokuty, kterou ÚOHS ministerstvu za chyby vyměřil.

Digitalizace stavebního řízení působí stavebníkům i úředníkům problémy od spuštění v červenci roku 2024. Na základě problémů tehdejší premiér Petr Fiala (ODS) odvolal ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), což vyústilo v odchod Pirátů z vlády. Koalice Spolu a STAN následně rozhodla v dalším vývoji systému nepokračovat a plánovala vypsat novou zakázku. Nové systémy stavebního řízení pak podle předpokladů bývalé vlády měly být funkční a otestované v roce 2028.

Podle auditu, který si MMR nechalo vypracovat po Bartošově odchodu, systémy digitalizace stavebního řízení po spuštění neplnily dostatečně potřeby uživatelů a stavebníci a úředníci je nemohli řádně otestovat. K žádnému z nich nebyla potřebná dokumentace a projekt nebyl dostatečně správně řízen.

V současnosti funguje přechodné období, kdy stavební úřady mohou používat původní a digitální systémy zároveň, tedy takzvaný technologický bypass. Ten měl fungovat do zavedení digitalizace v roce 2028, současná vláda ale počítá s tím, že úřady budou v přechodném období fungovat minimálně o další dva roky déle.

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