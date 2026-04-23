Zřejmě jsem se zbláznil, řekl bývalý ředitel pískovny. Za machinace dostal podmínku

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:32aktualizováno  15:25
Za přijetí úplatku a ovlivňování zakázek dostal bývalý jednatel brněnské městské společnosti Pískovna Černovice Jiří Novotný tři roky vězení s podmínečným odkladem na pět let a také peněžitý trest. Krajský soud v Brně dnes schválil dohodu, kterou obhajoba vyjednala se státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Na úplatcích Novotný přijal více než pět milionů korun.
Krajský soud v Brně se začal zabývat věcí prvního z obviněných kvůli pískovně v Brně-Černovicích. Na snímku vpravo stíhaný Jiří Novotný (23. dubna 2026)

Novotný také působil v komunální politice, za sociální demokracii zasedal v zastupitelstvu městské části Brno-Černovice. V kauze figuruje jako spolupracující obviněný a k soudu se dostal jako první z aktérů.

„Od samého počátku trestního řízení spolupracoval, trestnou činnost rozkryl a svými výpověďmi usvědčuje i ostatní pachatele,“ řekla novinářům Lastovecká. Novotný ani jeho obhájce Richard Špíšek dohodu nekomentovali.

Podle státního zastupitelství se Novotný dopustil přijetí úplatku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Vědomě jednal ve prospěch organizované zločinecké skupiny, avšak podle dohody nebyl jejím členem. Uzavíral nevýhodné smlouvy, podílel se také na zmanipulování zakázek, které dostávaly předem vybrané firmy.

Krajský soud v Brně se začal zabývat věcí prvního z obviněných kvůli pískovně v Brně-Černovicích. Na snímku vpravo stíhaný Jiří Novotný (23. dubna 2026)
Krajský soud v Brně se začal zabývat věcí prvního z obviněných kvůli pískovně v Brně-Černovicích. Na snímku vpravo stíhaný Jiří Novotný (23. dubna 2026)
„Celý život jsem nikdy nic neprovedl. Zřejmě jsem se v tom roce musel zbláznit. Nechal jsem to běžet, to byla moje velká chyba,“ řekl soudu Novotný. Dohoda zahrnuje také osmimilionový peněžitý trest, propadnutí 4,4 milionu korun a desetiletý zákaz činnosti.

„Dohoda byla uzavřena v souladu se zákonem, není důvod ji neschválit. Soud považuje trest za adekvátní,“ uvedl soudce Michal Zámečník. Obě strany se vzdaly práva na odvolání. Zámečník zdůraznil, že dnes senát rozhodoval jen o Novotného dohodě, nikoliv o případné vině dalších aktérů.

Policisté v druhé polovině října 2022 zasahovali na různých místech v Brně, například na bytovém odboru magistrátu, na radnicích městských částí, v černovické pískovně a v kanceláři tehdy končícího primátorčina náměstka Petra Hladíka (KDU-ČSL). Policie pak obvinila sedm lidí a dvě firmy, Hladíka nikoli.

Později se obvinění rozšířilo na další lidi a firmy, přesné číslo dnes Lastovecká novinářům nesdělila. „Vyšetřování pokračuje dobře a předpokládám, že bude brzy ukončeno. Mohu říci, že jsou tam další spolupracující obvinění,“ uvedla Lastovecká.

V kauze podle dřívějších informací médií figurují také bývalý tajemník radnice Brno-střed Radovan Novotný, podnikatel Michal Horký a další bývalý jednatel pískovny a někdejší zastupitel Černovic za KDU-ČSL Jiří Hasoň.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Zendure uvádí SolarFlow Mix: tři domácí akumulační systémy, jedna platforma, úspora až 91 %

23. dubna 2026  16:06

