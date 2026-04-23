První z obviněných kvůli brněnské pískovně míří k soudu, sjednal si dohodu

Podle dohody by obviněný, který byl místostarostou Černovic za SOCDEM a jednatelem pískovny, dostal tříletý trest podmíněně odložený na pět let, uvedlo už dříve na webu Vrchní státní zastupitelství. Dohodu soud může, ale nemusí schválit.
Policisté ve věci zasahovali v Brně ve druhé polovině října 2022, původně obvinili sedm lidí a dvě firmy. V kauze se jednalo o snahu organizované zločinecké skupiny ovládnout městskou společnost. Později policisté obvinění rozšířili na 11 lidí a čtyři firmy.
Na konci roku 2024 jednoho z obviněných z kauzy vyloučili do samostatného řízení, následně s ním žalobkyně sjednala dohodu o vině a trestu. Podle státní zástupkyně se jedná o spolupracujícího obviněného. V dohodě s ním sjednala spolu s podmíněným trestem i majetkový postih 12,5 milionu korun a trest zákazu výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech na deset let.
Policisté v kauze zasahovali v Brně na bytovém odboru magistrátu, na radnicích čtvrtí Brno-sever a Brno-Černovice, v černovické pískovně a v kanceláři tehdy končícího primátorčina náměstka a pozdějšího ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). Hladíka policie neobvinila.
Mezi tehdy obviněnými byli vedle Jiřího Novotného například bývalý tajemník radnice Brno-střed Radovan Novotný, podnikatel Michal Horký nebo bývalý zastupitel městské části a další jednatel pískovny Jiří Hasoň (KDU-ČSL).