Miliony z pojišťovny odcházely majiteli gay sauny. Podvodníci dostali celkem 10 let

Oba muži se podle Krajského soudu v Brně dopustili podvodu ve formě spolupachatelství. Pojišťovně musejí zaplatit peníze, které z ní vyvedli, podle rozsudku ve výši 20,58 milionu korun. K částkám za další zhruba dva miliony totiž pojišťovna nedohledala důkazy, a tak se o ně nepřihlásila.

Littera dostal trest 6,5 roku vězení ve věznici s ostrahou, Kozelek si má odsedět 3,5 roku. „Podstata skutku byla primitivně jednoduchá. Fiktivní převozy sanitkou, byly vypisovány vždy pojištěncům na datum pár dní před smrtí. Ovšem zpětně. A tak nebyl nikdo, kdo by se proti tomu ozval,“ shrnul soudce Dušan Beránek.

Kozelek si od něj vyslechl trest v nižší trestní sazbě, než navrhovala obžaloba. „Protože škoda byla poloviční. Navíc už symbolicky něco málo přispěl k náhradě škody,“ vysvětlil Beránek.

Peněžitý trest ale soud neudělil ani jednomu z dvojice. S tím nesouhlasí státní zástupce Ivan Hrazdira. „Ponechal jsem si lhůtu, neboť ústní odůvodnění nebylo natolik přesvědčivé, abych mohl vyhodnotit, zda odvolání podám, nebo nepodám. Nicméně můžu říct, že nesouhlasím s tím, že nebyla žádnému z obžalovaných uložena majetková sankce,“ řekl Hrazdira.

Respektovaný zaměstnanec

Celý příběh začíná v roce 2007. Tehdy Littera, coby respektovaný zaměstnanec Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a přeborník na takzvané dopravní dávky, začal přivírat oči nad zjevným problémem. Ve fakturách pojišťovny se objevovaly platby, které mířily k První nestátní záchranné službě Brno. Tu provozoval živnostník Alexandr Valoušek, ale právě v roce 2007 tato služba zkrachovala.

I přesto ale dalších 13 let, a to i po Valouškově smrti v roce 2016, z pojišťovny odcházely peníze soukromé záchrance dál, a to za přepravu pojištěnců – podle dokumentace vždy krátce před jejich smrtí.

Obžaloba tvrdila, že Littera měl přístup k seznamům zemřelých pojištěnců, a tak mohl tyto faktury vypisovat. Navíc jej nikdo nekontroloval. „Soud oproti obžalobě netvrdí s takovou razancí, že fiktivní dávky sestavoval a vymýšlel přímo Littera, ale každopádně měl tento skutek odhalit a zkontrolovat. Byla to jeho odpovědnost,“ prohlásil soudce Beránek.

Litterova obhajoba stavěla na tom, že k jeho počítači v pojišťovně se mohl dostat i jiný zaměstnanec. A poukazovala také na pochybení celé pojišťovny, která si zkrachovalý podnik, tedy soukromou záchranku, stále nechávala v systému.

Peníze přistávaly na účtě Valouškova životního partnera, který v Brně vlastnil gay bar se saunou Gibon. Zdeněk Kozelek se nicméně hájí, že se domníval, že jde o „zdravotní dotaci“ na saunu. Nepřišlo mu ani divné, že po Valouškově smrti Littera část z každé platby pravidelně vyžadoval, a to v hotovosti.

Obhajobu o zdravotní dotaci označil Beránek za legendu a připomněl, že každý podnikatel musí mít základní přehled o světě kolem sebe, případně mít účetní poradce. „Zdravotní dotace je zjevná hloupost, tomu by nevěřilo ani dítě na prvním stupni. Kozelek se stavěl do role nevinného, oklamaného, takové já nic, já muzikant. Ale peníze bral, to bylo jistě příjemné,“ glosoval soudce.

Mám další důkazy, tvrdí Littera

Obžaloba pro Litteru navrhovala trest 7,5 roku vězení. Kozelkovi žalobce navrhl za legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a podvod tři roky vězení podmíněně odložené na pět let. Soud ale nakonec oba potrestal vězením. „Pokud někdo tak dlouho a systematicky okrádá dalšího o velké peníze, nemůže odejít s podmínkou,“ vysvětlil soudce.

Littera se na místě odvolal, všichni ostatní si ponechali lhůtu na rozmyšlenou. Rozsudek tak není pravomocný. „Necítím se vinen v žádném z bodů obžaloby. Je to kauza, která je velmi složitá, táhne se opravdu hodně dlouho. Já jsem byl revizní pracovník, nikoli smluvní pracovník, tak jsem na to přijít nemohl. Mám další důkazy, které předložím,“ sdělil po vynesení rozsudku Littera.

Podle soudce je však s podivem, že Littera sice každou drobnost, jak sám před soudem dříve uvedl, důsledně kontroloval, ale tak dlouhodobého a rozsáhlého pochybení si nevšiml.

Samotná pojišťovna na pochybení a problémy přišla v roce 2021 a okamžitě s Litterou rozvázala pracovní poměr, následně podala trestní oznámení.