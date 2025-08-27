Za podvod s dávkami dostal ukrajinský pár 4 roky, zaplatit škodu pomohla rodina

  12:02aktualizováno  12:02
Jedenáct milionů korun získal neoprávněně mladý pár z Ukrajiny na podpůrných dávkách pro své krajany. Krajský soud v Brně ve středu dvojici odsoudil na čtyři roky do vězení za podvod, k tomu přidal vyhoštění na pět let. Rozsudek zatím není pravomocný, obě strany si nechaly lhůtu pro odvolání.
Mladý pár z Ukrajiny si u Krajského soudu v Brně vyslechl trest na čtyři roky...

Mladý pár z Ukrajiny si u Krajského soudu v Brně vyslechl trest na čtyři roky vězení za podvod s dávkami pro své krajany. Dvojice si neoprávněně přišla na 11 milionů korun. (27. srpna 2025) | foto: Eliška Punčochářová

Muž a žena z Ukrajiny se u soudu přiznali, že do Česka dováželi své krajany a...
Muž a žena z Ukrajiny se u soudu přiznali, že do Česka dováželi své krajany a...
Čeští policisté dopadli dvojici z Ukrajiny, která neoprávněně čerpala...
Mladý pár z Ukrajiny si u Krajského soudu v Brně vyslechl trest na čtyři roky...
9 fotografií

„Mladý pár měl na území České republiky vyřizovat dávky pro ukrajinské občany, sami si však část z vyplácených peněz nechávali, přestože na ně nárok neměli. Potvrzení o pobytu byla falešná. Své krajany, pro které dávky žádali, vozili do Česka a zpět,“ popsala státní zástupkyně Petra Goláňová.

Podotkla, že kromě samotného podvodu tkví problém i v tom, že takovéto chování oslabuje důvěru v systém.

Ukrajinský pár inkasoval miliony na dávkách pro krajany, fiktivní příjemce dovážel

Stejně situaci při odůvodnění trestu viděl i soud. „Na Ukrajině žijí lidé ohrožení na životě, kterým Česká republika dobrovolně pomáhá. To však vyvolává ve společnosti sociální napětí, které pár svou činností určitě zvýšil,“ uvedl soudce Martin Vrbík. Reagoval tak na snahu obhajoby o udělení podmíněného trestu.

Třicetiletí partneři se již v dřívějším soudním přelíčení zavázali ke snaze většinu vzniklé škody uhradit po skončení výkonu trestu. „Momentálně se podařilo z rodinných financí od babičky a tety získat asi 2,5 milionu korun. Při propadnutí majetku, třeba auta ve vlastnictví páru, by mohla částka činit až polovinu vzniklé škody,“ prohlásil obhájce Ivana S. u soudu.

Pachatelům hrozilo až deset let, soud však i přes výši a povahu škody trest výrazně snížil. „Roli hrála bezúhonnost obou ukrajinských občanů, prohlášení viny i to, že část škody už uhradili. Je pro ně štěstí, že mají milující rodinu, která jim v takové situaci potřebné peníze pro splacení poskytla,“ komentoval Vrbík.

Ukrajinci podváděli s dávkami pro krajany. Ještě mají šanci dostat nižší trest

Pár se ke všem skutkům doznal, Ivan S. na sebe vzal většinu viny. „Partnerku jsem do toho ‚namočil‘ já, rozhodně nenese stejnou vinu. Budu si to navždy vyčítat,“ pronesl obžalovaný u soudu. Muž, původem celník, dodal, že doufal v nižší trest partnerky Khrystyny S., aby se mohla co nejdříve vrátit k dceři.

„Soud seznal, že po přiznání viny není možné se pitvat v tom, kdo co konkrétně činil. Není možné si myslet, že by obžalovaná jezdila z Česka na Ukrajinu a zpět jen jako doprovod svého partnera,“ odůvodnil Vrbík, proč mají oba pachatelé trest stejný.

Policie se začala případem zabývat na začátku letošního roku. Při prohlídce hotelu, ve kterém byl pár v době své činnosti ubytovaný, nalezla platební karty, hotovost a mobilní telefony. Komunikace v nich i údaje z celkem 74 platebních karet o účtech ukázala na povahu podvodu. Kde přesně peníze skončily, není zcela jasné.

3. června 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

V Brně masivně unikal plyn, policisté evakuovali desítky lidí

Policisté a hasiči zasahovali u masivního úniku plynu v brněnské ulici Cacovická. Ze šesti okolních domů bylo evakuováno 30 lidí. Nyní je ulice od Tomkova náměstí ve směru na ulici Soběšická zcela...

27. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:47

Soška Jezulátka se po 37 letech vrací z Německa do Bravantic

Do Bravantic na Novojičínsku se po 37 letech vrátí kopie sošky Pražského Jezulátka. Přesune se tam z německého města Meerholz, kde od roku 1988 připomínala...

27. srpna 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Řidič přejel do protisměru a čelně se střetl s náklaďákem. Na místě zemřel

Po střetu s nákladním autem zemřel ve středu u obce Tuklaty na Kolínsku řidič osobního auta. Řidič nákladního vozu utrpěl lehké zranění. Nehoda uzavřela silnici I/12, řekla krajská policejní mluvčí...

27. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Koncert pod širým nebem uctí Soňu Červenou, v Hradci zazní nejen Carmen

Světově proslulá pěvkyně a herečka Soňa Červená (1925–2023) by se letos dožila rovné stovky. K Hradci Králové ji poutaly silné rodinné kořeny, a tak ji zdejší filharmonie uctí koncertem pod širým...

27. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústí nad Orlicí využilo prázdniny k opravám školských budov

Ústí nad Orlicí využilo letní prázdniny k plánovaným opravám a investicím ve svých školských budovách. Práce se týkaly především mateřských škol, ale také dvou...

27. srpna 2025  12:48,  aktualizováno  12:48

Ústí nad Orlicí využilo prázdniny k opravám školských budov

Ústí nad Orlicí využilo letní prázdniny k plánovaným opravám a investicím ve svých školských budovách. Práce se týkaly především mateřských škol, ale také dvou...

27. srpna 2025  12:48,  aktualizováno  12:48

Obnova čelní fasády zámku v Bzenci za 10,5 milionu korun je hotová

Obnova čelní fasády hlavní budovy zámku v Bzenci na Hodonínsku je po několika měsících hotová. Práce stály přibližně 10,5 milionu korun. Nyní plynule pokračují...

27. srpna 2025  12:47,  aktualizováno  12:47

Drama na Pradědu. Jízdy na kole i na koloběžce skončily těžkým zraněním

Dva lidé se v úterý těžce zranili při sjíždění Pradědu, nejvyšší hory Jeseníků. Záchranáři nejprve spěchali za ženou, která se na koloběžce střetla s cyklistou. Jen o dvě hodiny později pomáhali muži...

27. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Soud schválil konec provozu Kovosvitu v Sezimově Ústí. Závod má dluhy za miliardu

Českobudějovický krajský soud schválil ukončení provozu závodu Kovosvit Mas Machine Tools v Sezimově Ústí. Navrhl to insolvenční správce firmy, protože podnik už podle něj prakticky nefunguje. Firma,...

27. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Východočeské divadlo v Pardubicích chystá sedm premiér, včetně Erbenovy Kytice

Východočeské divadlo v Pardubicích zahájí 116. sezonu. První diváky přivítá v úterý 2. září na repríze muzikálu Do nebes! o letci Janu Kašparovi. Publikum opět...

27. srpna 2025  12:40,  aktualizováno  12:40

Záchranná služba má novou výjezdovou základnu v Luhačovicích

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) dnes v Luhačovicích na Zlínsku otevřela novou výjezdovou základnu. V lázeňském městě dosud chyběla....

27. srpna 2025  12:37,  aktualizováno  12:37

Praštil holí do plotu, který držela sousedka. Ústavní soud muži zrušil trest

Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad mužem, jenž si po sousedských konfliktech vyslechl podmíněný trest za pokus o ublížení na zdraví a vydírání. Udeřil kovovou holí do plotu, který z druhé strany...

27. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.