Oklamal 160 lidí, skrýval se skoro 19 let. Podvodník jde na devět roků do vězení

Vorlického v minulosti brněnský soud poslal za mříže na 12 dopadli, policisté jen však dopadli až loni na podzim. Ve věci soud ve čtvrtek rozhodoval znovu, rozhodnutí nyní vyhlašuje. Jeden z nejdéle hledaných lidí v Česku se plně doznal, škodu má poškozeným nahradit.

Zadržený muž podle soudu v letech 1994 až 2004 podvedl zhruba 160 lidí, které připravil téměř o 90 milionů korun. Peníze od poškozených přijímal ke zhodnocení, používal je ale pro svoji potřebu. Po zadržení loni na podzim přiznal, že z těchto peněz mu už nezbylo nic.

„Mnoho peněz prý půjčil a zpátky již nedostal, a tak mu nezbylo nic jiného, než začít chodit do práce,“ uvedl tehdy mluvčí policie Jan Rybanský.

Muž se do policejní evidence dostal jako hledaná osoba v dubnu 2005. V roce 2007 na něj soud v Brně vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost, šlo o trestné činy podvod a neoprávněné podnikání. Vorlický se ale začal skrývat a dařilo se mu to 18 let.

Takzvaný kriminalistický pomníček začali policisté odhalovat loni na podzim. Při pátrání po jiném člověku získali několik neověřených informací k hledanému muži. „Postupným prověřováním potvrdili jejich pravdivost a navíc odhalili, že muž využívá několik falešných identit. Zjistili také, že se pohybuje na území metropole, v Jihočeském a Středočeském kraji,“ doplnil tehdy mluvčí.

Soud v roce 2007 jednal v nepřítomnosti Vorlického, řízení bylo vedeno jako proti uprchlému. Vzhledem k tomu loni na podzim soud původní rozsudek zrušil a ve věci už v přítomnosti obžalovaného rozhodl znovu.