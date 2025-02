Chtěla jsem ho postrašit, řekla soudu žena. Po hádce pětkrát bodla partnera

„Po předchozím fyzickém napadení napadla nožem svého přítele v úmyslu jej usmrtit. Bodla jej nejméně pětkrát, dvakrát do zad, dvakrát do hrudníku a jednou do levého ramene,“ uvedla státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová.

Podle obžaloby rána na zádech prošla skrz tělo až do hrudní dutiny. „Došlo k život ohrožujícímu stavu,“ řekla státní zástupkyně s tím, že napadený muž nezemřel jen vlivem náhodných okolností.

Podle obžalované ženy nebylo soužití s partnerem nijak idylické. Oba se poznali v psychiatrické léčebně na protialkoholním léčení a po skončení se rozhodli sestěhovat. „Po přestěhování ke mně ale neměl k práci, čas trávil často v hospodě,“ vypověděla ve čtvrtek u soudu, který případ začal projednávat.

S mužem otěhotněla, on se ale neměl k tomu jí pomáhat, naopak ji podle jejích slov začal bít. „Bohužel jsem to nikde nenahlásila,“ řekla. Fyzické útoky na ni se opakovaly, vypověděla. „Nikdy jsem nevěděla, v jakém stavu přijde, byl agresivní, kontroloval mi telefon a ze žárlivosti mě fyzicky napadal,“ pokračovala ve své výpovědi. Upozornila tak jinými slovy na to, že začal pít alkohol, stejně tak i ona.

Oba byli v osudný den opilí

Vše vyvrcholilo loni v létě. Oba měli opět notnou dávku alkoholu v těle, když se hádali. „Syn se mě při hádce držel za nohu, partner ho trochu kopl, malý upadl, bouchl se do hlavičky a začal plakat,“ popsala.

V tu chvíli sáhla do šuplíku pro kuchyňský nůž. „Chtěla jsem ho postrašit, ale bodla jsem ho do hrudníku a pak do zad, zbytek ran si nepamatuju,“ tvrdila žena, která muži vzápětí zavolala záchranku. „Nechtěla jsem ho zavraždit, nechtěla jsem mu nic udělat, milovala jsem ho, ale měla jsem hrozný strach,“ dodala žena, která v tu dobu měla 3,91 promile.

Muž přiznal, že taky pil alkohol, další průběh osudného dne však popisuje odlišně. „Malý plakal, tak jsem ho vzal do náruče a šel jsem s ním do obýváku. Tam mě ale partnerka zezadu bodla a pak v tom pokračovala. Když skončila, křičel jsem na ni, ať zavolá záchranku, protože jsem se nemohl zvednout,“ vypověděl napadený muž s tím, že se jej žena pokusila už dříve bodnout tupým nožem.

Podle státní zástupkyně nebyla žena obětí typického domácího násilí. „Mám za to, že jí nic nebránilo v tom, aby z takovéto domácnosti odešla,“ řekla a navrhla pro obžalovanou trest ve spodní hranici sazby za vraždu, která je stanovena na 10 až 18 let. Od červencového incidentu čeká na rozhodnutí ve vazbě.

Odmítla, že by se jednání ženy mohlo posuzovat jako sebeobrana. Obhájce František Weiss právě na právní kvalifikaci vraždy v závěrečné řeči poukázal. „Mělo by jít spíš o paragraf 141 (zabití). Hlavně proto, že i podle soudního znalce se jednalo o ojedinělou zkratovitou reakci vyvolanou dlouhodobým tlakem a napětím,“ prohlásil.

Za tento trestný čin je nižší trest v rozmezí tří až deseti let vězení. Teoreticky tak může obžalovaný při tříletém odnětí svobody dosáhnout i podmíněného odkladu na zkušební dobu a za mříže vůbec nenastoupit.

Soudkyně Jaroslava Bartošová po přednesení závěrečných řečí jednání odročila na 11. března, kdy zazní rozsudek.