Soud: Posudek bitcoinů smí zpracovat firma, která není na seznamu znalců

Posudek v bitcoinové kauze kolem Tomáše Jiřikovského smí zpracovat firma, která není zapsaná na stálém seznamu znalců. Ústavní soud (ÚS) odmítl Jiřikovského stížnost proti rozhodnutí Národní centrály proti organizovanému zločinu o přibrání znalce mimo seznam. Jde o českou firmu specializovanou mimo jiné na trasování aktivit v kryptoměnových blockchainech, tedy sledování toku transakcí. ČTK to zjistila z usnesení v databázi ÚS.
Jiřikovský čelí trestnímu stíhání kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti. Loni daroval státu bitcoiny, které podle některých indicií mohly pocházet z trestné činnosti. Rezignoval kvůli tomu ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS), přestože si za svým postupem stál. Jiřikovský je ve vazbě. Letos detektivové obvinili také Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a bývalého Jiřikovského advokáta Kárima Titze. Jsou stíhaní na svobodě.
Už koncem loňského roku policie hledala znalce se zaměřením na forenzní blockchainovou analýzu. Nenašla však na stálém seznamu nikoho, kdo by měl patřičnou specializaci, vybavení a zároveň i volnou kapacitu. Proto využila možnost přibrat znalce mimo seznam.
Jiřikovský vznesl námitky proti výběru a odbornému zaměření znalce, ale také proti formulaci otázek. Poukazoval na to, že v Česku je dostatek zapsaných znalců v odvětvích kriminalistické kybernetiky a výpočetní techniky. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci námitky odmítlo. Postup potvrdilo Nejvyšší státní zastupitelství a nyní i Ústavní soud.
"V posuzovaném případě příslušné orgány činné v trestním řízení srozumitelně a racionálně zdůvodnily, proč je ke znaleckému zkoumání nutné přibrat znalce ad hoc, neboť nastaly zákonem předvídané výjimečné okolnosti," stojí v usnesení.
Jiřikovský neúspěšně poukazoval také na riziko podjatosti, které spatřoval v tom, že firma dostává zakázky od ministerstva vnitra, je tedy na něm ekonomicky závislá. Podle ústavních soudců to však samo o sobě pochybnosti nevyvolává. "I podle sdělení státní zástupkyně v trestních řízeních běžně a zcela nestranně vystupují jako znalci organizační součásti policie či Kriminalistický ústav Ministerstva vnitra," uvedl ÚS.
V posledních měsících podal Jiřikovský více ústavních stížností, většinu jich soud odmítl. Minulý týden ale konstatoval porušení Jiřikovského práv při rozhodování o vazbě. K propuštění na svobodu však nález nevedl. Sporné vazební rozhodnutí už v mezičase nahradilo nové. Vazba se totiž přezkoumává v pravidelných intervalech.