Soud posvětil dvě stavby na Baťově kanále, jedné žalobě odpůrců ale vyhověl

Stavbu plavebního okruhu Veselí nad Moravou - Vnorovy na Baťově kanále zablokoval Krajský soud v Brně, který vyhověl žalobě spolku Děti Země. Žaloby téhož spolku proti stavbě přístavu v Hodoníně a přístavu Slovácko ve Starém Městě na Uherskohradišťsku už úspěšné nebyly a Ředitelství vodních cest (ŘVC) může v přípravě staveb pokračovat. Vyplývá to z rozsudků zveřejněných na úřední desce (1, 2, 3).
Rozhodnutí o výjimce ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů soud zrušil v případě stavby plavebního okruhu, jehož součástí je rozšíření přístavu ve Veselí nad Moravou. Podle soudu Ředitelství vodních cest nedodalo potřebné argumenty, které by doložily převahu veřejného zájmu na stavbě nad veřejným zájmem na ochraně přírody. Podle soudu dodalo ŘVC pouze obecné deklarace a povrchní argumenty. "Veřejný zájem musí být výslovně formulován ve vztahu ke konkrétně řešenému záměru. Žádné konkrétní závěry z podkladů, ze kterých správní orgány vycházely ve vazbě na záměr, v rozhodnutích dostatečně zdůvodněny nejsou, a to ani ve vazbě na velmi konkrétní námitky žalobce," uvedl soud.
Soud také přisvědčil žalobě, že způsob kontrol dodržování podmínek byl stanoven jen neurčitě a nedostatečně.
Veselský přístav se má rozšířit zhruba o 50 míst, celkové náklady na plavební okruh jsou 400 milionů korun.
V případě přístavu Slovácko, který má nabídnout stání pro 50 plavidel a náklady na něj se odhadují na půl miliardy korun, může ŘVC v přípravě pokračovat. Děti Země opět rozporovaly nedostatečně prokázaný veřejný zájem. Podle soudu byl však v tomto případě dostatečně prokázaný a žaloba tak byla nedůvodná.
Přístav Hodonín má být po splavnění kanálu na jihu právě až sem koncovým přístavem a zázemím pro posádky až 80 lodí, náklady jsou odhadované na 278 milionů korun. I zde Děti Země namítaly nedostatečné doložení veřejného zájmu. V tomto případě však soud konstatoval, že veřejný zájem na stavbě převažuje nad zájmem ochrany přírody. "Rozhodující veřejný zájem představuje potřeba zřízení chráněného přístavu na jižním konci rozšířeného Baťova kanálu. Jeho existence je podle soudu imanentním veřejným zájmem v oblasti bezpečnosti plavby, ochrany majetku a životního prostředí," uvedl soud.