Soud potvrdil pokutu 150.000 Kč pro Prahu od ÚOHS za zakázky bez tendru

Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 150.000 korun, kterou dal pražskému magistrátu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v roce 2024 za zadávání zakázek na geodetické práce bez zadávacího řízení. Praha podala proti rozhodnutí antimonopolního úřadu žalobu, kterou nyní soud zamítl. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí soudu Klára Belkovová.
ÚOHS viní hlavní město Prahu z toho, že od ledna do září 2018 zadala 23 zakázek bez zadávacího řízení podle zákona. Jejich předmětem byly pravidelně pořizované geodetické práce, které se týkaly zaměřování objektů v areálu Pražské tržnice v Holešovicích a v nemocnici Na Bulovce.
Podle antimonopolního úřadu šlo o takzvané zakázky pravidelné povahy, které měla Praha zadat jako celek v odpovídajícím zadávacím řízení. Ačkoliv jednotlivé práce zadávaly různé odbory magistrátu, podle zjištění úřadu nemají pravomoc o zakázkách rozhodovat samostatně. Magistrát měl podle ÚOHS stanovit předpokládanou hodnotu prací na úrovni všech svých odborů a ne zadávat jednotlivé zakázky za konkrétní odbory.
Rozhodnutí antimonopolního úřadu potvrdil i jeho předseda Petr Mlsna, který zamítl rozklad hlavního města. Poté musela Praha pokutu zaplatit. Následovala správní žaloba ke Krajskému soudu v Brně, kterou nyní soud zamítl. Hlavní město může rozsudek napadnout kasační stížností u Nejvyššího správního soudu.