Soud potvrdil pokutu 200.000 korun pro Veletrhy Brno od ÚOHS

Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 200.000 korun, kterou v roce 2025 vyměřil městské společnosti Veletrhy Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Důvodem pro uložení pokuty bylo zadání zakázky mimo zadávací řízení. Rozhodnutí soudu je dostupné na jeho úřední desce. Veletrhy Brno nebudou proti rozsudku podávat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, řekl ČTK mluvčí společnosti Michal Svoboda.
Antimonopolní úřad se zakázkou začal zabývat na základě podnětu. Předmětem sporu je zakázka na rekonstrukci střechy pavilonu G2 na brněnském výstavišti z roku 2023 za více než 21 milionů korun. Veletrhy Brno zadaly zakázku mimo zadávací řízení. Podle rozhodnutí ÚOHS ale byly v postavení takzvaného veřejného zadavatele a zakázku tak měly zadat v některé z forem zadávacího řízení.
Antimonopolní úřad společnosti uložil pokutu v únoru 2025, Veletrhy Brno podaly rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi, ten jej ale v dubnu 2025 zamítl a rozhodnutí úřadu potvrdil. Městská společnost pak musela pokutu zaplatit. Rozhodnutí předsedy poté napadla správní žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji nyní zamítl.
Rozsudek lze napadnout kasační stížností u Nejvyššího správního soudu (NSS). "Kasační stížnost podávat nebudeme," řekl ČTK mluvčí Veletrhů Brno Michal Svoboda.