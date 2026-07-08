Soud potvrdil pokutu 500.000 korun od ÚOHS pro Severočeskou vodárenskou

Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 500.000 korun, kterou v roce 2024 vyměřil Severočeské vodárenské společnosti předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna. Důvodem pokuty byl nesprávný postup v zadání zakázky. Vyplývá to z rozhodnutí dostupného na úřední desce soudu. Krajský soud o věci rozhodoval podruhé, i poprvé potvrdil provinění, ale vrátil případ k ÚOHS k novému posouzení pokuty. Nyní pokutu potvrdil. Reakci firmy ČTK zjišťuje.
Případ se týká sektorové zakázky na rekonstrukci úpravny vody Vrutice. Předpokládaná hodnota zakázky byla 149 milionů korun, zadavatel uzavřel smlouvu v červnu 2020. Limit od začátku roku 2020 činil 137,4 milionu korun, podle rozhodnutí úřadu tak šlo o nadlimitní zakázku, která měla být zadaná v zadávacím řízení podle zákona.
Podle rozhodnutí úřadu, které potvrdil jak jeho předseda, tak krajský soud, zadala firma zakázku mimo zadávací řízení jako podlimitní, přestože přesahovala zákonem dané limity.
ÚOHS se původně zabýval chybami ve dvou zakázkách, kromě rekonstrukce úpravny vody Vrutice také rekonstrukcí přivaděče mezi vodojemem Michalovice a armaturní šachtou Libochovany. U obou úřad našel pochybení a pokutu stanovil na 1,2 milionu korun. Severočeská vodárenská společnost poté částečně uspěla s rozkladem u předsedy ÚOHS, který dospěl k závěru, že zadávací řízení na rekonstrukci přivaděče bylo v pořádku, a výslednou pokutu proto snížil na 500.000 korun. Tuto pokutu musela vodárenská firma zaplatit v roce 2024.
Mlsnovo rozhodnutí napadla vodárenská firma žalobou u Krajského soudu v Brně. Ten její vinu sice potvrdil, ale zrušil rozhodnutí o pokutě. Předsedovi ÚOHS nařídil, že musí umožnit Severočeské vodárenské společnosti reagovat na své úvahy o výši pokuty a její odůvodnění.
Rozsudek krajského soudu z loňského září napadly obě strany kasační stížností u NSS. Ten letos v březnu stížnost ÚOHS zamítl, kasační stížnosti vodárenské společnosti vyhověl a případ vrátil ke krajskému soudu. V novém rozhodnutí krajský soud žalobu Severočeské vodárenské zamítl a pokutu tak potvrdil.