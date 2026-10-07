Soud potvrdil pokutu 85.000 Kč pro MMR od ÚOHS za nákup služeb bez tendru

Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 85.000 korun, kterou v roce 2025 vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). Ministerstvo dostalo pokutu za pořizování externích právních a poradenských služeb mimo tendr. Vyplývá to z rozhodnutí dostupného na úřední desce soudu.
Podle zjištění úřadu ministerstvo uzavíralo smlouvy s advokáty, advokátními kancelářemi a dalšími firmami poskytujícími odborné právní, legislativní, poradenské, expertní a konzultační služby od července 2023 do dubna 2024. Jde o 23 smluv a objednávek, částky se pohybovaly od 24.000 korun až po dva miliony korun. Dospěl k závěru, že šlo o zakázky pravidelné povahy, které bylo nutné sčítat a vypisovat výběrová řízení v odpovídajícím zákonném režimu. Za to ÚOHS vyměřil ministerstvu pokutu původně 90.000 korun. Předseda úřadu Petr Mlsna, k němuž ministerstvo podalo rozklad, poté pokutu snížil na 85.000 korun, rozhodnutí první instance ale potvrdil.
Ministerstvo pro místní rozvoj se bránilo podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně, který ji nyní zamítl. Proti rozsudku může ministerstvo podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Pokutu muselo zaplatit už loni, po pravomocném rozhodnutí předsedy úřadu.
ÚOHS dnes v tiskové zprávě upozornil, že za podobný postup už ministerstvo platilo pokutu 150.000 korun, a to v lednu 2025. Tehdejší rozhodnutí se týkalo jeho postupu při nákupu právních služeb z let 2022 a 2023.