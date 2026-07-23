Soud potvrdil pokutu pro Veterinární univerzitu Brno za přemnožení zvěře v oboře

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pokutu 1,5 milionu korun, kterou v roce 2021 vyměřila Veterinární univerzitě Brno Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Důvodem bylo přemnožení muflonů v oboře Poodří Kunín na Novojičínsku, kterou univerzita spravuje. Na rozhodnutí upozornil server Česká justice, rozhodnutí NSS je dostupné na jeho úřední desce.
Univerzita v oboře, která je součástí chráněné krajinné oblasti Poodří, vykonává právo myslivosti. V roce 2016 dostala výjimku ze zákazu chovu a rozšiřování nepůvodních druhů pro chov mufloní zvěře. Podmínkou ale bylo, že zvířata zůstanou v aklimatizační obůrce o rozloze devíti hektarů.
Kontrola Agentury ochrany přírody v roce 2018 zjistila, že mimo těchto vymezených devět hektarů se pohybuje přes 40 zvířat a za porušení pravidel univerzitu potrestala pokutou 30.000 korun.
Ve stejném období se situací v oboře zabývala i ČIŽP. Zjistila, že přemnožená zvěř mimo stanovené území poškozuje porost v lese, kde téměř neexistuje keřové patro ani přirozená obnova lesa, protože mladé lesní kultury jsou poškozené okusem. Vysoké škole vyměřila pokutu dva miliony korun. Ministerstvo životního prostředí, kam se univerzita odvolala, pokutu snížilo na 1,5 milionu korun.
Případ poté řešily soudy. Univerzita si stěžovala, že byla za jeden přestupek potrestána dvěma pokutami. Se správními žalobami neuspěla. NSS nyní její argumenty odmítl s tím, že výjimka z chovu nepůvodního druhu neopravňuje univerzitu k hospodaření, které poškozuje celý ekosystém.