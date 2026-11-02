Soud potvrdil pokutu šest milionů korun Českým drahám za chyby při nákupu vlaků

Krajský soud v Brně potvrdil pokutu šest milionů korun, kterou loni v říjnu vyměřil antimonopolní úřad Českým drahám (ČD) za chyby při nákupu elektrických vlaků pro regionální dopravu. Rozsudek je dostupný na úřední desce soudu. Pokutu musel dopravce zaplatit už před rokem po pravomocném rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dráhy s rozsudkem nesouhlasí a obrátí se na Nejvyšší správní soud.
"Posouzení věci považujeme za nesprávné. České dráhy proti rozsudku podají kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu," sdělila ČTK mluvčí ČD Vanda Rajnochová.
Rozhodnutí se týká rámcové dohody na dodávku elektrických vlaků EMU 160 na základě zadávacího řízení z roku 2019. Dráhy v listopadu 2022 uzavřely smlouvu s konsorciem Škoda Transportation a Škoda Vagonka na dodávku 19 jednotek. Dodatkem z roku 2023 ale objednávku změnily na 15 elektrických vlaků EMU a čtyři bateriové elektrické vlaky.
Podle rozhodnutí ÚOHS se tím ČD dopustily přestupku, protože dodatkem nezákonně změnily podmínky rámcové dohody. Dráhy podaly rozklad k předsedovi antimonopolního úřadu Petru Mlsnovi. Argumentovaly tím, že změna objednávky souvisela s požadavky Moravskoslezského kraje, pro který byly vlaky určené, a se zaváděním systémů ETCS a ECM.
"Předseda Mlsna konstatoval, že České dráhy měly více variant, jak situaci v regionu zajistit, vybraly si však tu, při které došlo k podstatné změně závazku z rámcové dohody. Rovněž nebylo nutné bateriové jednotky pořizovat kvůli zavádění nových standardů, neboť ETCS bude na daných tratích zaveden nejdříve po roce 2029 a ECM byl naopak zaveden již před termínem dodání jednotek," uvedl dříve úřad.
Zároveň Mlsna uvedl, že změna předmětu zakázky mohla ovlivnit výběr dodavatele, protože úřadu nejméně jeden konkurenční dodavatel potvrdil, že v případě soutěže na bateriové vlaky by se zakázky zúčastnil.